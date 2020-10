Open brief ZIMIHC en Stut Theater over ontheffing culturele instellingen: ‘Utrecht is meer dan alleen het centrum’

De keuze voor de vier Utrechtse instellingen die een ontheffing krijgen op het maximumaantal personen van 30 zorgt meteen voor discussie. De keuze van de Veiligheidsregio Utrecht, waar onze burgemeester Peter den Oudsten ook voorzitter van is, werd niet alleen in de gemeenteraad besproken, ook Appie Alferink, directeur ZIMIHC Cultuurhuizen en Lilian Vis Dieperink, artistiek leider Stut Theater trekken aan de bel. Ze schreven samen een open brief.

“Geachte heer Den Oudsten,

Gisteren maakte u bekend welke locaties een ontheffing krijgen op de regeling dat er maar 30 personen in een gebouw mogen. Hoewel we blij zijn voor onze collega’s, zijn wij, ZIMIHC Cultuurhuizen en huisgezelschap Stut Theater, verbaasd en teleurgesteld.

Utrecht is meer dan alleen het centrum. De keuze om alleen vier podia in de binnenstad uit te zonderen staat haaks op het criterium spreiding en doet bewoners van de Utrechtse wijken tekort. Onze theaters in Overvecht en Zuilen zijn volledig ingericht op de 1,5 metersamenleving. Alles wat we hebben opgetuigd en geregeld lijkt voor niets te zijn geweest. Met een zaal van 800 vierkante meter kan ZIMIHC theater Stefanus makkelijk 100 mensen op een veilige manier van voorstellingen en concerten laten genieten.

Daarnaast sluit deze beslissing niet aan bij het principe dat kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor een breed en divers publiek. Voor veel van ons publiek speelt hun leven zich af in de wijk en de stap naar het centrum wordt vaak niet gemaakt. In deze tijden is het bezoeken van cultuur juist voor hen zo belangrijk. De keuze om alleen voor de professionele kunst uitzonderingen te maken is een ontkenning van het belang van amateurkunst.

Het podium dat ZIMIHC en Stut Theater bieden is uniek voor Utrecht. Voor ons is toegankelijkheid en inclusiviteit in alles wat wij doen het uitgangspunt. Wij richten ons op mensen die niet de middelen hebben om gebruik te maken van het reguliere cultuuraanbod en daarnaast op amateurkunst. Bijvoorbeeld de Appeltaartconcerten waar klassieke muziek van gerenommeerde gezelschappen naar de wijken wordt gebracht. Of het maandelijkse theaterprogramma Studio Stut, dat door alle lagen van de samenleving bezocht wordt. Cultuur geeft in deze moeilijke tijden plezier, troost, verbondenheid en is juist goed voor de gezondheid.

Door uw beslissing lijkt het alsof het culturele aanbod in de wijken er niet toe doet. Dat lijkt ons een verkeerd signaal. Wij doen een dringend beroep op u om ook om te zien naar cultuurhuizen buiten het centrum en deze ontheffing te geven. Laat zien dat u waarnemend burgemeester voor alle Utrechters bent.

Met vriendelijke groet,

Appie Alferink, directeur ZIMIHC Cultuurhuizen

Lilian Vis Dieperink, artistiek leider Stut Theater”