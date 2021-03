Thirty030 reageert op Utrecht als yuppenenclave: ‘Laten we elkaar niet uit het oog verliezen’

De ambassadeurs van het Utrechtse Thirty030 hebben een open brief geschreven naar aanleiding van een artikel dat begin maart in de Volkskrant verscheen. Charlotte Huisman omschreef hoe de stad langzaam veranderd in een yuppenenclave. Thirty030 zegt in de brief hieronder dat we elkaar niet uit het oog moeten verliezen en roept de gemeente op inwoners in gedachten te houden bij het ontwikkelen van nieuwe projecten.

Ja, Utrecht wil het allerliefst een stad zijn voor iedereen

‘Wil Utrecht nog wel een stad zijn voor iedereen?’ Die vraag stelde afzwaaiend Utrecht-correspondent Charlotte Huisman zichzelf in deze krant (Volkskrant, 2 maart 2021). Ze wees op een paar ontwikkelingen die haar terecht zorgen baren, zoals ontwikkelaars die vrij spel krijgen en krankzinnig dure woningen bouwen voor de happy few, terwijl de rafelrandjes van Utrecht langzaam verdwijnen. Ja, ook Utrecht begint op een echte wereldstad te lijken – inclusief gentrificatie en alle ongewenste effecten van dien.

Wil Utrecht nog wel een stad zijn voor iedereen? De stad zelf kun je het niet vragen, maar haar jonge stadsambassadeurs geven graag antwoord. Drie jaar geleden werd Thirty030 in het leven geroepen: een denktank annex projectbureau, vrijwillig gerund door dertig jonge 030-ers, ieder jaar een nieuwe lichting. We doen van alles om het gevoel van verbinding in de stad te bevorderen: van het overspuiten van lelijke graffiti tot het helpen van daklozen in de wintermaanden. Als betrokken stadsambassadeurs willen wij dat de stad in de toekomst net zo positief ervaren wordt als wij dat nu doen. We willen dat ‘typisch Utrecht’-gevoel bewaren, en toch meeveren met grote (toekomstige) maatschappelijke opgaven.

Maar wat Huisman schrijft, herkennen we maar al te goed. Sterker nog: misschien zijn sommigen onder ons (de jonge starters mét rijke ouders) zelfs wel schuldig aan de veryupping van onze mooie stad. Tegelijkertijd zijn we allemaal, rijke ouders of niet, flink kritisch op deze veryupping – en dat is een belangrijke sidenote. Huisman schrijft over de rafelrandjes van Utrecht, die moeten wijken voor dure woonwijken. En hoe jammer dat is. We zijn het hartstochtelijk met haar eens: de kracht van Utrecht zit juist in die rauwe randjes. Jazeker, Utrecht is dorps, overzichtelijk, saamhorig, klein en knus. Grachten, terrasjes, de perfecte stad voor dagjesmensen. Maar ondanks dat onze persoonlijke liefde voor Utrecht begon bij die grachten, verdiepte ze zich door de rafelrandjes: de Kanaalstraat, verrassende plekken als de Pingpongclub, de Nijverheid, de Werkspoorkathedraal, ACU, EKKO, de werfkelders, het Berlijnplein… moeten we nog doorgaan? Utrecht heeft zoveel meer gezichten dan alleen het sprookjesachtige oude centrum. Zelfs aan die kille betonnen fietsenstalling hebben we ons hart verpand! De stad kan ook stoer zijn, rauw en tegendraads. En het zou ontzettend zonde zijn als dat verloren gaat.

Dus nee, ‘wij Utrechters’ zijn geen fan van de eenzijdige bouwplannen. En we balen van projectontwikkelaars die straffeloos de afspraken met de gemeente aan hun laars lappen. Wij willen weten: hoe pakt de gemeente ongehoorzame ontwikkelaars aan? De druk op de grond is hoog en de vraag nog groter, maar vrij spel geven en bouwen voor de lucratiefste doelgroep is geen optie. De gemeente moet nu juist een actieve rol pakken tijdens de uitvoering van deze (toegegeven, oneindig ingewikkelde) opgaven. Want iederéén mag in ons mooie stadsie wonen – dat zou geen voorrecht voor welvarenden mogen zijn.

Huisman doet een oproep: als bewoners veryupping een halt willen toeroepen, dan moeten ze actief van zich laten horen – niet alleen als het hun eigen achtertuin betreft. Nou, hierbij: dertig jonge Utrechters laten van zich horen. En wij roepen op onze beurt de gemeente op: hou ál je inwoners in gedachten bij het ontwikkelen en toezeggen van nieuwe projecten. Maak ruimte voor minder winstgevende woonprojecten – want wonen is een recht. Laat de stad de verbindende factor zijn tussen alle Utrechters. Je wil toch geen saaie, elitaire stad worden? Juist de diversiteit aan mensen – rijk, arm, nieuwe en oude Nederlanders, wijkers en yuppen, en alles daar tussenin – maak Utrecht tot het creatieve, vrije ‘grote dorp’, midden in Nederland. Iedereen brengt iets nieuws naar deze stad en het zou zonde zijn als we allemaal in onze eigen bubbel blijven en niet meer om ons heen kijken. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen, laten we van elkaar leren. Wij zijn er al druk mee bezig.

Namens Thirty030: Bram van Duuren, Roos Reinartz, Max Trienekens en Suus van de Kar