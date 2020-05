Tom Staal roept gemeente in ingezonden brief op om Straatnieuws Utrecht te steunen

Utrechter Tom Staal maakt zicht hard voor Straatnieuws dat stopt met de papieren versie. In een ingezonden ‘stukkie’ roept hij de gemeente op om de portemonnee te trekken zodat de krant kan blijven bestaan. Lees hieronder de brief waarmee Staal zich richt tot de lokale politiek.

Vragen van de raad vragen om daden

Het kan snel gaan. De Utrechtse politiek is er als de kippen bij om te roepen dat Straatnieuws niet mag verdwijnen en zo’n belangrijke functie vervult in de stad. Bijna de gehele raad dient gezamenlijk de vragen in die u onder dit stukje ziet staan. Dat is mooi, dank ook daarvoor. Bijna de hele bubs is wakker. Die hadden overigens al langer kunnen weten dat Straatnieuws in zwaar weer verkeert. Dat doet het al zolang het bestaat. Is ook niet gek. Beetje inherent aan de branche waarin ze werken. Het heeft ook wat klappen te verwerken gehad. Laat ik daar niet te diep op ingaan.

Bijna de hele raad dus. Student & Starter en Cees Bos met zijn Stadsbelangen zie ik er niet tussenstaan, maar van PVV tot DENK, ze gaan gezamenlijk vragen stellen aan wethouder Maarten van Ooijen. Dat is een leuk ventje. Nog net geen 30 en een ontzettende EO-kop. Hij zou zo getrouwd kunnen zijn met Carola Schouten. Maarten heeft het hart absoluut op de goede plek zitten en heeft zich bij zijn aanstelling ten doel gesteld zich in te zetten voor de Utrechtse dak -en thuislozen. En hij heeft woord gehouden, waarvoor petje af.

Vooralsnog gaat het om het verdwijnen van de papieren versie. Online wil men wel doorgaan en daar is uiteraard geld voor nodig. Ik zou dat papieren krantje missen, maar misschien is dat ook wel de tijd waarin we leven. Dingen verdwijnen. Toch is Straatnieuws meer dan een krantje en dat mag gesteund worden zodat het in welke vorm dan ook kan blijven bestaan. Daar is dus steun voor nodig en de eerste die daarvoor zijn portemonnee moet trekken is onze gemeente.

Terug naar die vragen die bij het komende vragenuur gesteld gaan worden. Dat is mooi en die aandacht is fijn, maar worden die woorden omgezet in daden? Als de portemonnee getrokken moet worden, stemmen deze partijen dan net zo enthousiast mee? Laat het maar zien dames en heren. Krijgt dat fijne krantje een doorstart?

Mondelinge vragen:

Straatnieuws van de straat?

Anne-Marijke Podt (D66), Marcel Vonk (GL), Ilse Raaijmakers (PvdA), Dimitri Gilissen (VVD), Sander van Waveren (CDA), Rachel Streefland (CU), Henk van Deún (PVV), Mahmut Sungur (DENK)

Afgelopen week werd bekend dat het Utrechtse straatnieuws na 25 jaar stopt met haar gedrukte krant1. Volgens het Straatnieuws zelf werd het steeds lastiger om mensen te vinden die de krant wilden verkopen. Hoewel er eerder werd gesproken over het stoppen met de krant, heeft de corona-crisis is dit besluit versneld. D66, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, CU, DENK en de PVV hebben waardering voor het feit dat de gemeente heeft gezorgd dat de verkopers van het Straatnieuws de afgelopen maand een financiële compensatie hebben gekregen via het noodloket van de Stichting Straatnieuws Utrecht en dat deze steun nog doorloopt tot juli.

D66, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, CU, DENK en de PVV zien het straatnieuws echter als een medium met een bijzondere waarde voor de stad en de verkopers. We hebben daarom de volgende vragen: