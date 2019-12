Bart Ramselaar bewijst zijn waarde

De wedstrijd Heracles – Utrecht heb ik tussen de lakens moeten kijken. Ik had me op de wedstrijd verheugd, maar door griep is het Fox Sports geworden. Het werd alsnog een aardige middag.

Willem Janssen had de 0-1 al binnen moeten koppen, waarna Heracles, en met name Cyriel Dessers, wat mogelijkheden kreeg. De oud-spits van Utrecht is inmiddels gedeeld topscorer van de Eredivisie, terwijl Bahebeck nagenoeg onzichtbaar bleef. Hopelijk is Dalmau eindelijk topfit na de winterstop.

Kort voor rust kwam Heracles op voorsprong, maar even na rust stelde Ramselaar alweer orde op zaken. Het gaf vertrouwen en nadat Heracles nog eens de paal raakte kreeg ook de met zichzelf worstelende Kerk zijn beloning: hij tekende voor de 1-2. De eindscore werd door Ramselaar op het bord gezet en bracht Utrecht de verdiende overwinning.

Het blijft erg zonde dat FC Utrecht 6 punten heeft weggegeven aan RKC en VVV, want je had met één overwinning meer op dezelfde plek als Willem II gestaan. Het missen van topspitsen blijft het grote probleem.

Aanstaande donderdag volgt een bekerkraker in Groningen. Een zeer belangrijke wedstrijd en daarom speciaal voor de supporters van FC Utrecht een aanvang van… 18.30 uur. Hoe verzin je het? Dan maar weer een vrije middag opnemen.

Ik denk dat Utrecht een overwinning gaat boeken, maar de Cupfighters moeten wel echt aan de bak! Drie dagen later volgt de volgende kraker als Dick Advocaat te gast is in de Galgenwaard met Feyenoord. Dan wordt de strijd hervat om plek 4, en dat nog met het gebrek aan een topspits.

Ben ten Boden