Ben ten Boden: ‘Altijd slecht, maar trots op Utereg’

Vrijdagavond, koud en Heracles, maar toch een vol Galgenwaard. FC Utrecht is hot. Leuk om mee te maken. Het vuurwerk voorafgaand aan de wedstrijd sloeg over op FC Utrecht. Binnen enkele minuten had het zo maar 2 – 0 kunnen zijn.

FC Utrecht kreeg de kansen. Cathline had het vizier niet op scherp. In de spits Descotte. Na Min en Ohio, is Jans op zoek naar doelpunten van zijn spitsen. Maar ook Descotte had het niet. En daar doemt gelijk wederom het probleem op. De spitsen van FC Utrecht scoren niet. Ze zijn van goede wil en geven alles, maar uiteindelijk wordt een spits afgerekend op zijn doelpunten. Geen man overboord hoor, anderen weten het net wel te vinden.

Na een kwartier moet de rots in de branding worden vervangen. Mike van der Hoorn had te veel last van een hoofdwond. Didden was een prima vervanger. Het bleef wel ploeteren voor FC Utrecht. De 23000 supporters zaten nou niet op het puntje van hun stoel. Het is maar goed dat wij Barkas nog steeds hebben. Een prima save na een counter van Heracles.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Tijd om te wisselen volgens Jans. Toornstra, Ohio en Romeny kwamen. Nog meer aanvallende impulsen. En het werkte. Aaronson met de 1 – 0. Nummer vier van hem. Niet eens een spits, maar wel trefzeker. Direct Min er ook nog bij. Net voor tijd Min met de genadeklap. Maar helaas, hij miste.

Een gelukkige overwinning voor FC Utrecht. Het was een niet al te beste wedstrijd. Wat als het daadwerkelijk gaat lopen bij FC Utrecht? Mocht Ajax zondag punten verspelen in Enschede dan staan we stevig op twee. Voor nu, twee punten achter PSV.

Een avondje NAC kan spoken. Mocht ook NAC excelleren en PSV punten verspelen, dan blijven we aanhaken bij de gedoodverfde landskampioen. En dat is op zich een wereldprestatie. Dan op 24 november op naar Nijmegen en daar de drie punten proberen te bemachtigen. Genoeg tijd om trots te blijven op Utereg.

FC Utrecht – PSV. Deze wedstrijd is ook al bijna uitverkocht! Blijft of gaat Jans? Gaan de spitsen scoren? Komt er een spits bij in de winterstop? We gaan het beleven. De Bunnikside weet het wel. Zij zongen de kelen schor. Altijd slecht, maar trots op Utereg!

Ben ten Boden