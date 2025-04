Ben ten Boden: De Koninklijke FC Utrecht

Was het in 1990 al Koning Ab, heden ten dage is FC Utrecht bedeeld met twee koningen. Ook Ron Jans is gekroond tot koning. Koning Ab Fafie is helaas in november 2012 overleden. Hij was vier jaar trainer van FC Utrecht. Koning Ron Jans staat nog fris en fruitig aan het roer. En wat voor een roer. Van de zeventiende plaats naar plaats vier. En ook nog steeds uitzicht op plaats drie. Ik reken op een Koninklijke voordracht uit de koker van Sharon Dijksma.

Tegen RKC Waalwijk was het binnen 27 minuten gebeurd met de Waalwijkers. De 0 – 1 kwam op naam van Fraulo in de vijftiende minuut. Vier minuten later Haller met de 0 – 2. Het bezoekersvak vierde feest. Evenals de vele tientallen op de thuisvakken. Net voor het half uur de 0 – 3 door Rodriquez. Er stond geen maat op FC Utrecht. Dit kon wel eens een grote overwinning worden. Daar probeerde Kramer een stokje voor te steken. Hij had de bal al in de hand om een penalty te nemen. Gelukkig liet de VAR zich niet van de wijs brengen. Geen penalty.

Een ruststand van 0 – 3. Een heerlijke eerste helft. RKC had niets te vertellen. En dat was prima. Het gebeurt vaker dat FC Utrecht tegen Ajax, PSV of Feyenoord de wedstrijd wint, en er dan tegen de mindere Goden pardoes wordt verloren. Ook dat station is FC Utrecht voorbij.

In de tweede helft gaat het allemaal wat stroever en komt FC Utrecht minder voor de goal. Wel blijven Cathline en Rodriquez vol gas geven. Op jacht naar een forse uitslag. Maar het was David Min die de einduitslag van 0 – 4 op het bord liet verschijnen. Een meer dan terechte overwinning. Het Europese ticket is binnen. Tijd voor een feestje op de tribune en op het veld. Daarna gelijk de focus op plaats drie.

FC Utrecht en Feyenoord hebben beiden 62 punten. Feyenoord wel nog een wedstrijd tegoed. Het zou wat zijn als Feyenoord wedstrijden gaat verliezen. FC Utrecht speelt over twee weken weer, uit tegen Twente. Daar gaat het niet zo lekker. Voor mij ook niet. Een verrassingsweekend weg, georganiseerd door mijn vrouw. 280 kilometer verwijderd van Enschede. Ik waag het er maar niet op om naar Enschede te gaan. Ik zoek wel een sportbar op. Daar zal ze vrede mee hebben. Voorronde Champions League, het is nog altijd mogelijk. Nog drie wedstrijden, dan weten we het. Dan kan het grote plannen en puzzelen beginnen.