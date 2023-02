Ben ten Boden: ‘Duur puntenverlies voor FC Utrecht’

Het blijft een triest gezicht. Een leeg bezoekers vak. Het begint een beetje een tendens te worden in Nederland. Een gedeelte misdraagt zich, en pats boem; geen uit-supporters. De rest wordt over 1 kam geschoren. In het Gelredome tikte de teller net de 13000 bezoekers aan.

Wij maakten ons weinig zorgen over het resultaat. FC Utrecht gaat prima de laatste weken. Vol vertrouwen en met volle passie en inzet. Met de uitblinkers in het team moest een goed resultaat toch mogelijk zijn tegen het sukkelende Vitesse. Na een respectvolle minuut stilte voor de slachtoffers in Turkije en Syrië ging de bal rollen.

Sander van de Streek had in de vijfde minuut al voor de 0 – 1 moeten zorgen. Maar helaas kreeg hij de bal niet onder controle. Het spel kabbelde voort. Niet hoogstaand en weinig spektakel. Maar plots was daar Taylor Booth met een niet te missen kans. Maar Scherpen stopte prima. We gingen met 0 – 0 de rust in.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Na vijf minuten in de tweede helft, een ernstige overtreding op Van de Streek. Zag er op het eerste oog zeer ernstig uit. Er kwam een terechte rode kaart voor de dader. Vitesse door met 10 man. Daar moest FC Utrecht van gaan profiteren. Van de Streek kreeg een ideale mogelijkheid voor de 0 – 1. Maar de bal werd van de lijn gehaald. Balen. Vitesse richtte zich op en bracht meer werklust. Dat resulteerde na zeer amateuristisch verdedigen door Van de Hoorn en Maarel, in de 1 – 0 voor Vitesse.

Met nog bijna een half uur te spelen tijd genoeg voor FC Utrecht. Maar ze kregen de deksel op de neus. In blessure tijd de 2 – 0 voor Vitesse. Een forse tegenvaller. Door het ijs gezakt. Maar we moeten onze rug rechten. Aanstaande zondag PSV thuis. Er is gelukkig nog wel een Europees duel voor PSV aanstaande donderdag in Sevilla. Ik hoop dat FC Utrecht er van kan profiteren. Maar dan wel zoals we de laatste weken gezien hebben. De kaartverkoop verloopt voorspoedig. We gaan zeker over de 21000 heen.

De bekerloting was FC Utrecht eindelijk goedgezind. Spakenburg thuis. Op papier ligt de halve finale in het zicht. Op papier… Maar er zal een top FC Utrecht voor nodig zijn om deze strijd te winnen. In Spakenburg kunnen ze hun lol niet op. Die rekenen op veel kaarten. Ik verwacht zelf dat de belangstelling van FC Utrecht-supporters ook door het dak zal gaan. Zelfs over de 20.000.

In het verleden was VVSB ook te gast in de Galgenwaard. Een kenner meldde mij dat het op 2 maart 2016 was. VVSB had een vol uit-vak en een gedeelte van de City Site. Tegen de 2300 kaarten. Ik gun Spakenburg dat ook. Maar het moet wel gezegd worden, een klein gedeelte van de Spakenburgse aanhang, heeft in negatieve zin de laatste maanden regelmatig het nieuws gehaald. Maar we wachten af. FC Utrecht supporters gaan natuurlijk voor. We kunnen ons op gaan maken voor een mogelijke halve finale. Mocht FC Utrecht de halve finale halen, dan zal er een wedstrijdwijziging in het programma moeten plaats vinden. Of FC Utrecht – Volendam of FC Groningen – FC Utrecht. Maar nu eerst PSV. Lastig maar niet onmogelijk!