Ben ten Boden: Een mooie zaterdagavond in de Galgenwaard

Wie waar ter wereld ook maar kijkt op teletekstpagina ‘819’ zal zien dat de woorden die vorig seizoen uit de monden kwam van FC Utrecht-fans, voor nu werkelijkheid worden. FC Utrecht is daadwerkelijk bezig met een aanval op de top drie. En dat kan volgend weekend nog wel eens een aardig vervolg krijgen.

Zeker in afwachting van de vandaag nog te spelen wedstrijd tussen Ajax en PSV. Dat zal de strijd zijn om de koppositie. Hoe de uitslag ook maar zal zijn, FC Utrecht zal er garen bij spinnen en kan als het een beetje meezit zelfs op zondag 31 oktober de tweede plaats in bezit nemen. Hopelijk in een bijna uitverkochte Galgenwaard.

Tegen Heerenveen was dat immers ook het geval. Bijna 22.000 mensen bevolkten de Galgenwaard. Daaronder ook 28 familieleden van de onlangs overleden Jan Rolink. Op uitnodiging van FC Utrecht mochten zij plaatsnemen op de hoofdtribune. De familie creëerde een mooi eerbetoon aan Jan, op de plek beneden bij de Bunnikside waar Jan altijd zijn wedstrijden keek. Vervolgens konden de fans via de twee grote beeldschermen een mooi filmpje zien met Jan ten voeten uit. De club op zijn best.

Duel

FC Utrecht begon goed aan de wedstrijd. Gelukkig hield Heerenveen Henk Veerman op de bank. Veerman is altijd wel lastig en een klus voor verdedigers. FC Utrecht creëerde voldoende kansen, maar faalde in de afwerking tot Sylla in de twintigste minuut doel trof. FC Utrecht had Heerenveen volledig in de tang. Dan is het wel heel sneu dat Willem Janssen met al zijn ervaring met zijn verkeerde been uit wil verdedigen. Drie minuten na de 1 – 0 was het alweer 1 – 1. Daar waar een ruststand van 3 – 0 niet misstond, was het dus 1 – 1.

In de tweede helft piepte en kraakte het bij FC Utrecht. Doelman Paes was in goeden doen en Heerenveen drukte niet af. Zo bleef FC Utrecht overeind. Gelukkig was daar Sander van de Streek tien minuten voor tijd met een mooi doelpunt. Die dekselse Henk Veerman had de gelijkmaker ook nog op zijn schoen maar faalde gelukkig.

Beker

FC Utrecht op drie! En dat voelt best wel goed. Aanstaande dinsdag gaan we voor de beker naar STEDOCO. Hopelijk zal Hake geen gekke dingen doen en het sterkst mogelijke elftal opstellen. De kaarten voor FC Utrecht-supporters vlogen als zoete broodjes over de toonbank. Zij rekenen op een grote overwinning. Om zo met voldoende vertrouwen toe te werken naar de volgende wedstrijd met als inzet mogelijk plaats twee.

Willem II uit Tilburg is aanstaande zondag de tegenstander. Een directe concurrent tot heden. Wel jammer dat de aanvangstijd 16.45 uur is. Maar goed, hopelijk zal dat de fans er niet van weerhouden om de strijd richting plaats twee te missen.