Ben ten Boden: Een nieuwe wind, maar…

Nieuwe bezems vegen schoon. Rick Kruys kreeg zijn vuurdoop in Waalwijk. Hij is weliswaar onervaren als hoofdtrainer, maar Dick Advocaat zal hem ongetwijfeld van de juiste adviezen hebben voorzien. Ga er maar aan staan als onervaren trainer. Het ambitieuze FC Utrecht klopt al langere tijd aan de deur van de top vijf. Maar meer en meer is duidelijk dat deze ambitie onhaalbaar blijft.

Dit FC Utrecht is vergelijkbaar met het team van voorgaande jaren. Op papier is het een prima selectie, maar als team is het dit seizoen ver onder de maat. Dit ondanks forse investeringen. Tegen RKC mag je toch verwachten dat er drie punten mee terug naar Utrecht gaan. Of ten minste het spelbeeld op een acceptabel niveau zou zijn. Helaas werd blessuretijd exemplarisch voor hoe FC Utrecht ervoor staat. Kramer kon simpel de 1 – 1 inkoppen. Tsja, ik laat het maar verder zo.

Ons-kent-ons

Inmiddels beginnen de fans zich op diverse fora te roeren. Met name de ons-kent-ons-cultuur is aan kritiek onderhevig. Maar ook over de opvolging van Kruys zijn de meningen verdeeld. Henk Fraser schijnt topkandidaat te zijn. Op dit moment een zeer onverstandige keuze. Een combibaan is natuurlijk voor FC Utrecht uit den boze. Mocht het binnen FC Utrecht spelen om Fraser hoofdtrainer te maken, dan voor 100 procent aandacht bij FC Utrecht. Anders niet aan beginnen.

Maar ik ga ervan uit dat de club de juiste trainer binnenhaalt welke mee kan in de ambities van de club. Een nieuwe trainer betekent automatisch een frisse wind. Een trainer die niets op heeft met de ons-kent-ons-cultuur. Maar, is de top van FC Utrecht daar zelf ook van doordrongen? Ze maken zich echter druk om minder supporters mee te krijgen naar de uitwedstrijden. Wat een idioterie. Zal leuk worden in de aanloop naar de eerste play-off uit wedstrijd! Denken ze dan echt dat we thuisblijven?

Fortuna

Aanstaande zaterdag komt Fortuna Sittard naar de Galgenwaard. Weer een week de tijd voor Rick Kruys en Dick Advocaat om de juiste keuzes te maken. We weten dat Fortuna knokt tegen degradatie. Zij zullen het spelbeeld daarop aanpassen. De geelgroene muur zal er zijn.

Het is aan FC Utrecht om minimaal met passie en strijd Fortuna stuk te spelen. Ik reken mij niet rijk, maar het zou mij niet verbazen als FC Utrecht een regelmatige 3 – 0 overwinning uit het vuur zal slepen. Dit ondanks het wat ongemakkelijke sentiment welke zich meer en meer meester maakt onder de fans. Er zullen er weer tegen de 20.000 zijn. We gaan ervoor, zij aan zij…