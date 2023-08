Ben ten Boden: ‘FC Utrecht haalt tijdelijk lont uit buskruit’

Michael Silberbauer kan uitzien naar een andere baan. Of wellicht gaan genieten van een heel lange vakantie. De mens Silberbauer is denk ik alleraardigst. Een erg goede karaktereigenschap. Hij liet zich zelfs misbruiken om na het echec tegen Spakenburg een voorgekookte verklaring voor te lezen.

Mensonterend wat de club hem op dat moment aandeed. Als ze dat aan bijvoorbeeld Advocaat, Jans, Van Bommel of Slot hadden gevraagd, was het antwoord waarschijnlijk om de tekst in een heel donker gaatje te stoppen. De zachtaardige en weinig communicerende Silberbauer heeft een harde les geleerd bij FC Utrecht. Valt hem wat te verwijten? Jazeker, zijn periode bracht niet wat velen van FC Utrecht verwachtten. Onder zijn leiding waren er weinig wedstrijden die een voldoende haalde. Ook niet in de Playoff. Maar, net zo erg, de ballerina’s gaven te weinig thuis. Met als dieptepunt Spakenburg. Je mag Silberbauer veel kwalijk nemen, maar met onwillige honden is het slecht zaken doen. Opvallend detail en niet onbelangrijk. De vedettes van weleer faalde als dat het een lieve lust was. Nu drie wedstrijden en 0 punten en ‘evenzoveel’ doelpunten. Maar er is nog een speler aan het hoofd van het speelveld. Jordy Zuidam.

Toen Zuidam in de zomer van 2017 zijn intrede deed, was hij plots de technisch verantwoordelijke. Jonge gozer en ambitieus. Snel lerend en vooral goed voor de penningmeester van FC Utrecht. En jazeker, het heeft de club miljoenen opgeleverd. Het lukte hem zelfs om spelers te halen waar ik nooit van gedacht had dat zij bij FC Utrecht zouden spelen. We hebben kunnen zien wat de spelers brachten. Te dik, geblesseerd en vaak onder de maat. Maar goed, waarschijnlijk was de opdracht om miljoenen binnen te halen boven sportief succes. Dit om het almaar oplopende tekort te dekken.

Heden ten dage is het tekort klaarblijkelijk 12 miljoen. Frans zal dat niet meer bijtikken. Vandaar de verkoop van Douvikas. Kijkend naar de eindstanden onder Zuidam, valt het op dat er geen progressie in zit. Ergo, de laatste vijf jaar 3 maal zesde en 2 maal zevende. Zuidam heeft actie ondernomen en is opzoek naar een nieuwe trainer. Maar de positie van Zuidam is ook discutabel geworden. Het lont is er met het oog op aanstaande zondag uitgehaald. De kans op rariteiten was aanzienlijk bij een wederom slaapverwekkende vertoning en een kansloze nederlaag. Ik hoor en lees veel onvrede over Zuidam. Maar Zuidam is standvastig. Hij peinst er niet over om zijn conclusies te trekken. Ik zou eens in de spiegel kijken als ik Zuidam was.

Er komt geen spits bij. Anderen moeten opstaan. Lidberg? Seuntjes? Labyad? Descotte? Azarkan? Blake? Romeny? Met het vertrek van Douvikas, Dost en Streek gooi je tegen de veertig doelpunten overboord. Je hengelt 12 miljoen euro binnen en wil niets uitgeven aan een scorende spits? Wat zijn nu de ambities van de club? Europees voetbal lees ik hier en daar. Maar Jordy, het rechterrijtje geeft geen enkel recht op een Europees ticket. Dus donder er een paar miljoen tegenaan en haal een dijk van een spits. Ook een Technisch Directeur heeft een over datum-etiket.

Maar goed, eerst aanstaande zondag. Een duel waar de spanning mega op staat. Ondanks het vertrek van Silberbauer. FC Utrecht moet. Simpel zat. De ballerina’s mogen het in een uitverkochte Galgenwaard laten zien. Ik zou er vrede meehebben als de club een matig resultaat boekt, maar wel 90 minuten vechten, strijden en het Utreg DNA laten zegevieren. Dat is soms al voldoende in de Galgenwaard. Zuidam mag op zoek naar een nieuwe trainer. De zoveelste. Ik mag tevens hopen dat Penders start met de juiste elf. Wat mij betreft geen Klaiber, Toornstra, Viergever en Labyad. Doe die maar in de uitverkoop Jordy. Twee voor de prijs van 1. Het transfer window is nog open!