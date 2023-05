Ben ten Boden: FC Utrecht komt op stoom

Zes punten uit de laatste twee wedstrijden. Dat gaat de goede kant op. De play-off is binnen. Het is wel te hopen dat we Sparta als tegenstander treffen en niet FC Twente. Met name vanwege de problematiek van de uit-supporters in Enschede. Dat kan een hoofdpijndossier worden voor de fans, mocht het toch FC Twente worden. Daarnaast is het op sportief gebied ook beter om Sparta te treffen. De kans om dan de finale te halen acht ik groter. En dan wellicht toch het hoofdpijndossier mocht het FC Twente worden.

De eerste helft tegen RKC hield niet over. RKC had het goed staan. Gelukkig voor FC Utrecht kregen we tegen de twintigste minuut een terechte strafschop. Sander van der Streek werd gevloerd. Het was een klusje voor Douvikas en dat was een tegenvaller. Hij schoot de bal matig en de bal was makkelijk te pakken voor Vaessen. Net na het half uur hadden we geluk. Ondanks de VAR geen strafschop voor RKC. Met 0 – 0 gingen de rust in.

Binnen het kwartier dan toch weer Douvikas. De 1 – 0 kwam op de schermen. Vanaf de Bunnikside werd een enkel plastic bekertje richting het veld gegooid. Toen wisten wij weer genoeg. Ver in blessuretijd scoorde Labyad de 2 – 0. Weer werd een beker op het veld gegooid en de scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken. Fans verlieten het stadion maar we hadden buiten de burgemeester van Utrecht gerekend. Doorvoetballen! Sharon was bang voor een verstoring van de openbare orde. Bedenkelijk.

Utopie

De spelers hielden het op een korte werkweigering. Begrijpelijk. Het is uit de hand aan het lopen. Het hele gedoe om bekers richting het veld te gooien. Je geeft supporters ook een bepaalde macht. Gooi een beker en je weet wat er gebeurt. Het is een utopie om te denken dat het snel zal stoppen. Drank in de man is het verstand in de kan. Ik ga voor een verbod om bekers mee te nemen op de tribunes. Net zoals al jaren het geval is in Engeland.

Zondag Ajax – FC Utrecht, het zou mooi zijn als Ajax puntverlies zal leiden. En dan maar eens zien hoe laat we thuis zijn.