Ben ten Boden: FC Utrecht morele winnaar

Het midweekse optreden van PSV in Sevilla beloofde niet veel goeds. Maar gelukkig was van een overenthousiast PSV geen sprake in de eerste helft. Wij dachten dat PSV de duimschroeven zou aandraaien. Dat gebeurde niet.

Wel kwam de aanhang van PSV voor de wedstrijd in actie. Diverse rookbommen werden vanuit het bezoekersvak het veld op gegooid. Het eerste half uur was er niet zoveel te beleven in de Galgenwaard. Wel was er in de twintigste minuut een gezamenlijke sfeeractie van de Bunnik Side en de City Side. Sommige bezoekers vroegen zich af wat precies de bedoeling was. Na enige uitleg begreep ik het ook. Een nieuw fenomeen in de Galgenwaard. Hopelijk zal het een vervolg krijgen en weten de betrokkenen de hel van Galgenwaard terug te brengen. Boussaid deed de Galgenwaard opveren. Met een uitstekend schot tekende hij voor de 1 – 0. FC Utrecht wilde overduidelijk het debacle in Arnhem wegpoetsen. PSV wilde ook een debacle wegpoetsen en kwam net voor rust op 1 – 1. Het scheelde een haar of PSV ging met een 1 – 2 de rust in. Barkas bleek een sta-in-de-weg.