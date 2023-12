Ben ten Boden: FC Utrecht nadert de topvorm

In Deventer is het lastig zat. Thuis zijn de Eagles bijna niet te verslaan. Gesteund door het fanatieke publiek, hebben wij ingezet op een puntendeling.

FC Utrecht begon beresterk. Seuntjens had natuurlijk al direct minstens eenmaal moeten scoren in de eerste vijf minuten. Het gaf wederom het grootste probleem aan van FC Utrecht: er is geen scorende spits. Dan moeten de middenvelders het maar doen. Jensen in de tiende minuut voor de 0 – 1. Boussaid speelde een zeer opvallende wedstrijd en lijkt meer en meer zeker van een vaste basisplaats. Maar ook Ramselaar klopt nadrukkelijk aan de deur. Niet geheel toevallig de maker van de 0 – 2. Wat een weelde. Veel kansen en FC Utrecht de bovenliggende partij. De Adelaarshorst werd er stil van. Het uitverkochte uitvak zette er vocaal nog een tandje bij. Er waren er weer 400.

Ook de steun aan Michael Mols was mooi. Het blijft de gemoederen bezighouden dat de door FC Utrecht aan de kant gezette Mols niet meer werkzaam zal zijn bij FC Utrecht, en dan vooral de manier waarop. Links en rechts hoor ik de berichten dat er vanuit de supporters bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen RKC een groot eerbetoon richting Mols in het vat zit. Daar kan algemeen directeur Van Es een voorbeeld aan nemen. Als eindverantwoordelijke hoor en zie je hem niet tot nauwelijks.

In de tweede helft een wat beter Eagles. En natuurlijk een nog betere Barkas. Hij pakte weer de moeilijkste ballen. De drie punten gingen mee terug naar Utrecht. Barkas kreeg er voor het uitvak geen genoeg van. Feestje vandaag? En terecht. Het team nadert zijn topvorm. De concurrentie zal iedereen scherp houden. Verzaken is afvallen. Ron Jans verdient een pluim.

RKC Waalwijk.

Aanstaande zaterdag op wederom een belachelijke tijd van 16.30 uur FC Utrecht – RKC Waalwijk. Ik denk dat Jans weinig in zijn basisopstelling zal wijzigen. Persoonlijk zou ik Iqbal wel eens wat langer willen zien. En wat is er met Labyad? Speelt weinig tot niet. Mocht FC Utrecht de drie punten in de Galgenwaard houden, dan is plaats acht in zicht. Dat zou een mooie kerstsurprise zijn na al die ellendige maanden. Het kan de verkoop van de halve seizoenkaarten een boots geven. Zeker als het Zuidam zal lukken… om in de winterstop een wel scorende spits te halen. Zuidam ligt nog steeds bij veel fans onder vuur. Maar we kennen de situatie. Frans steunt hem honderd procent.

Na RKC de kraker in de Rotterdamse Kuip. Ruim 1.000 FC Utrecht-supporters zullen de club steunen. Een alles of niets gevecht. Denk dat de wedstrijd precies op tijd komt voor FC Utrecht. Wellicht dat er bij Feyenoord een iets andere prioriteit ligt. Maar eerst maar eens zaterdag RKC Waalwijk. Nog voldoende kaarten verkrijgbaar. De drie punten en door in de Beker maken toch dat de kerstdagen een wat vrolijker karakter krijgen.