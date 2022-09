Ben ten Boden: Heerst de drugsmaffia in de Galgenwaard?

Zelf ben ik al ruim zestig jaar tegen drank, drugs en roken én dat bevalt mij prima. Heb in al die jaren genoeg gezien en meegemaakt. Eigenlijk zou ik moeten beginnen met de overwinning op Fortuna Sittard, maar de actualiteit vraagt anders. Wederom ging het mis met een aantal FC Utrecht-supporters. Dit keer werden ook spelers van FC Utrecht de dupe. Dat is drie stappen te ver.

Begrijp mij goed, ik heb geen schoon verleden in negatief gedrag, maar spelers van FC Utrecht belagen op de wijze zoals in Sittard gebeurde gaat veel te ver. Zeker, het schaam je kapot en in de emotie niet al te vriendelijke woorden uiten richting spelers als er weer een wanprestatie is geleverd, is mij niet vreemd. Ik vraag mij meer en meer af wat er nu daadwerkelijk speelt met een groep ontevreden supporters en wat hun frustratie is. Het einde raakt een beetje zoek en ik zie een oplossing ook niet snel voor handen.

Neem daarbij dat de Galgenwaard onderhand een vrijplaats is voor de drugsmaffia, waar zelfs de burgemeester van Utrecht zich druk om maakt, en je hebt een cocktail van ellende veroorzaakt door drank en drugs. Kijk ik naar de organisatie van FC Utrecht, dan tel ik vier personen die in meer of mindere mate supporterszaken in hun portefeuille hebben. Een ex-politieman, een persoon die als geen ander de kwalijke klappen van de zweep kent, een persoon die een aanspreekpunt is voor supporters en een persoon welke zijn rol bij mij nog niet helemaal bekend is. Je zou toch zeggen dat zij in staat moeten kunnen zijn om de angel eruit te halen. Klaarblijkelijk slaagt dat van geen kant. Nog buiten het gebeuren van de drugsmaffia om. Daar zullen de autoriteiten inmiddels wel prioriteit aan gegeven hebben.

Fortuna

Het duel tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht was geen grootse wedstrijd. Met name de eerste helft. Pas in de vierendertigste minuut veerden wij even op. Boussaid liet de kans op de 0 – 1 aan hem voorbijgaan. In de tweede helft was na vijf minuten weer gedonder vanuit het bezoekersvak, waardoor de wedstrijd even werd gestaakt. Het wachten was op een ontketend FC Utrecht. Er moesten namelijk wel punten gepakt worden in Sittard.

Na het invallen van Douvikas, was daar al snel de 0 – 1 door Dost. Het was zowaar Sylla die Dost bediende. Feest in het uitvak. Maar drie minuten later was het alweer 1 – 1, waardoor ik dacht ‘daar gaan we weer’. Tot mijn verbazing kreeg FC Utrecht een strafschop. Douvikas benutte die en daarna ging het weer mis vanaf de tribune. Ditmaal waren het de fans van Fortuna, waardoor de wedstrijd weer gestaakt moest worden.

Buit

Een kwartier voor tijd maakte Douvikas de 1 – 3, waardoor de buit binnen was. Ondanks dat bleef het toch nog spannend. Yilmaz scoorde de 2 – 3. Maar een paar minuten voor tijd maakte Douvikas de genadeklap met zijn derde doelpunt van de wedstrijd. Ver in blessuretijd scoorde Fortuna nog een keer. Het was niets meer dan een pleister op de wond.

FC Utrecht won uiteindelijk met 3 – 4 in Sittard. Nu op naar aanstaande zondag, dan speelt Utrecht tegen Vitesse in eigen huis. De Arnhemmers staan er niet goed op en daar kan FC Utrecht van profiteren. Er zal meer vertrouwen zijn in eigen kunnen. En dat mag ook wel met deze selectie. Keus genoeg voor Fraser. Hopelijk wordt het een wedstrijd zonder onderbrekingen. De vier musketiers van supporterszaken kunnen aan de bak de komende week.