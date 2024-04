Ben ten Boden: ‘Het kan nog alle kanten op met FC Utrecht’

Het bedroevende tijdstip van zondagavond 20.00 uur weerhield ons er niet van om toch af te reizen. Net zoals de 700 FC Utrecht supporters in het bezoekersvak. Een respectabel aantal. Omdat we redelijk aan de vroege kant waren in Heerenveen, toch maar wat gegeten in het stadion van Heerenveen. Het Sportstad Café. En bij binnenkomst een tafel vol met FC Utrechtsupporters.

In mijn vorige column sprak ik over het duo Lammers/Lidberg. Lammers had in mijn optiek hulp nodig in de spits. Het duo Lammers/Lidberg blijkt ook tegen Heerenveen te werken. FC Utrecht begon sterk. Met locomotief Toornstra voorop. Binnen het kwartier bijna de 0 – 1. Lammers was er dichtbij.

FC Utrecht bleef er bovenop zitten. De wil om te winnen was duidelijk merkbaar. Dat resulteerde tien minuten voor rust in de verdiende 0 – 1 door Lidberg. Weliswaar een frommelgoal, maar je moet er toch staan. Met een voorsprong de rust in. Prima.

2-3

Gelukkig op tijd terug op onze plaatsen om al snel getuige te zijn van de 0 – 2. Lammers met een bekeken schot. Heerenveen ging iets meer risico nemen. FC Utrecht hield de controle. Een kwartier voor tijd was het duel beslist. Heerenveen kwam met tien man te staan. Rood voor Braude. Tien minuten voor tijd de 0 – 3 door Lammers. Dit is volkomen verdiend. De Friese supporters zochten de uitgang op.

Maar, een stevig punt van aandacht voor de selectie van FC Utrecht. Niet naast je schoenen gaan lopen als de wedstrijd nog bezig is! In de blessuretijd kon Heerenveen met tien man nog terugkomen tot 2 – 3. Het was tevens de eindstand. Tevreden gingen wij huiswaarts.

Zondag Legends Day. FC Utrecht – Go Ahead Eagles. Een hoop ex-spelers van FC Utrecht zullen deze enorm belangrijke wedstrijd op uitnodiging van de club bezoeken. Ik lees Leon de Kogel, Tommy Oar en Franck Grandel. Een overwinning op de ploeg van Hake, kan FC Utrecht in een meer dan riante zetel brengen. Je gaat dan over Go Ahead heen en met een beetje mazzel passeren we ook… Ajax.

Michael Mols

Het is ook van het grootste belang om hoger te eindigen dan Ajax. Dan ontloop je de wedstrijd in Amsterdam. De Arena is niet beschikbaar in verband met het Toppersconcert. Het kan dus nog alle kanten op met FC Utrecht. De vele ex-spelers van FC Utrecht zullen een prima middag beleven. En als we het over Legends hebben, dan zou het fantastisch zijn als ook Michael Mols in het stadion aanwezig is. Dan zal Mols weer ervaren hoe dankbaar de fans van FC Utrecht zijn.

Zoals op de foto te zien is, zijn Frans van Seumeren en Thijs van Es enthousiast. Voor de bühne? Of gaat er zondag een grote fout hersteld worden door de club? Soms moet je groot zijn in kleine dingen Frans/Thijs. Daarom, welkom bij de wedstrijd FC Utrecht – Go Ahead Michael Mols. En wees er getuige van dat FC Utrecht de jacht richting plaats vijf heeft ingezet. Wie had dat enkele maanden terug nog voor mogelijk gehouden.