Ben ten Boden: Is het lek boven?

De vroege zondagwedstrijd. Twintigduizend toeschouwers. Waaronder heel veel ouders met kinderen. Zeker op de City Side. Dat aantal viel mij niet tegen. Ook zij kwamen voor een leuke wedstrijd en de drie punten voor FC Utrecht.

Op de City Site zat ook Joost Broerse (rechts op de foto). Joost laat zich gelden middels de functie Partnership Director. Wat dat dan ook maar betekenen mag. Joost heeft de eerste helft precies gezien wat ook wij zagen. Een wederom ploeterend en weinig vereffend FC Utrecht. Ze probeerden het wel, maar de uitvoering was matig.

In het bezoekersvak maalden ze er niet om. Daar was 45 minuten lang gezang te horen. Zeker een paar minuten voor de rust. FC Groningen kwam op 0 – 1. Dit tot vreugde van de 700 FC Groningen fans. In de rust keken wij elkaar aan. Het is weer hetzelfde liedje. Wanneer komt het goed. We hoopten op de tweede helft. En inderdaad, dat ging een stuk beter. Met name Booth kreeg het op zijn heupen. Het duurde dan ook niet lang of daar was de verdiende 1 – 1. Doemde bij ons gelijk de gedachte op om Younes en Dost te brengen. Alles voor de winst.

Tekst loopt door onder de foto

Onze wens kwam uit. Meteen toen zij erin kwamen, excelleerde FC Utrecht. We gingen er goed voor zitten. Sander van de Streek, weer hij voor de 2 – 1. De buit was binnen. Drie duels achter elkaar gewonnen. Wat een weelde. FC Utrecht komt eindelijk op stoom. Het is nog niet wat het moet zijn, maar de contouren dienen zich aan. Belangrijk daarin zijn Younes en Dost. Maar ook Douvikas. Plaats vijf komt in zicht. Met als concurrent Sparta. Wel leuk voor de Kasteelheren. Het vertrek van Fraser heeft ze goed gedaan.

Het kan aanstaande zaterdagmiddag een mooie afsluiter worden in Volendam. Zij dragen de rode lantaarn. Ik verwacht dan ook niets van Volendam. Drama blijft natuurlijk wel de vervoerproblematiek. Jammer dat het is wat het is. Maar goed, soms moet je inventief zijn. Volendam heeft wel één gevaar: Henk Veerman. Hou hem in de gaten. Speelt nog niet veel, maar je zal net zien dat hij tegen FC Utrecht in goeden doen is. Na Volendam gaan we in de spaarstand. Het WK gaat tellen. Hopelijk zal FC Utrecht gewoon gas blijven geven de komende maanden. Veel oefenduels en nog meer tijd en energie steken in de juiste spelwijze en de beste basis. Kan het in 2023 nog wel eens een mooi einde van het seizoen worden.