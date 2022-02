Ben ten Boden: ‘Maar goed dat er publiek bij was in de Galgenwaard’

Eindelijk, we mochten weer. We waren erg benieuwd of FC Utrecht na Sparta de weg naar boven zou kunnen vasthouden. Dat moest zaterdag gebeuren tegen Cambuur uit Leeuwarden. We kwamen samen met de 8.000 andere toeschouwers echter bedrogen uit.

FC Utrecht speelde tergend slecht en stond binnen 12 minuten al met 0 – 2 achter! Dat was overigens dik verdient voor Cambuur. Het was verschrikkelijk wat FC Utrecht op het veld liet zien en de fans begonnen zich te roeren. Hake moest oprotten en fluitconcerten viel de selectie ten deel. FC Utrecht ploeterde en ploeterde. Hoe kon dit in hemelsnaam goed komen?

Voorafgaand aan de wedstrijd las ik het FC Today-magazine. Daarin stond een interview met de nieuwe spits Henk Veerman. “Juichen voor de BUNNIKSIDE zou natuurlijk geweldig zijn”, zei hij. Het moest haast een wonder zijn. Hake was het gestuntel van zijn team zat. Veerman mocht voor de Bunnikside aan zijn warming-up beginnen. Het stadion kwam daardoor zowaar in beweging.

Debuut

In de dertigste minuut was daar eerder dan verwacht zijn debuut voor FC Utrecht. Ongetwijfeld gingen de gedachten naar zijn overleden vriend en FC Utrecht supporter Jan Schilder. Het waren boezemvrienden. Binnen 8 minuten was de stand recht getrokken. Douvikas profiteerde optimaal van de aanwezigheid van Henk Veerman. Hij wist tweemaal het doel te treffen. En zo konden wij opgelucht in de rust beginnen aan het potje praat.

In de tweede helft was ons ook duidelijk dat de jonge en onervaren verdediger Van de Kunst een aanwinst was voor FC Utrecht. Hij heeft immers de hele wedstrijd prima gespeeld. FC Utrecht ging op jacht naar de winst. Maar het moet gezegd, Cambuur hield knap stand. Maar dan, 25 minuten voor tijd ontplofte de Galgenwaard. Henk Veerman tekende voor de 3 – 2. Het wonder geschiedde. Henk kon juichen voor de Bunnikkside. Het is maar goed dat er een gracht in de Galgenwaard is want de fans hadden Henk pardoes op de schouders genomen en hem naar de middenstip gedragen.

Na de 3 – 2 probeerde Cambuur het nog wel, maar FC Utrecht hield stand. Ook dankzij Henk Veerman die ook zijn verdedigende taken prima uitvoerde. In de 93e minuut vond scheidsrechter Edwin van de Graaf het welletjes. De drie punten bleven in Utrecht.

Overenthousiast

Twee overwinningen op rij. We stomen weer op richting de top vijf. De komst van Veerman doet ook Douvikas goed. Hij staat er niet meer alleen voor. Maar ook de actie van de fans richting Hake mocht er wezen. Zij brachten Hake in beweging. Zou Hake ook zonder de fans actie hebben ondernomen? De fans raakten na afloop ook nog even overenthousiast toen Henk Veerman voor de Bunnikside stond. Ze wilden hem feliciteren. Een hele rits reclame borden moest het ontgelden. Ik geloof dat niemand er ook maar even wakker van heeft gelegen. Wij vonden het prachtig om te zien. Samen met Jan Schilder die het ergens ver boven ons met een brede lach zal hebben meebeleefd. Het was een onvergetelijke avond in de verder koude Galgenwaard.

Volgende week vrijdag spelen we de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Hoogstwaarschijnlijk zonder de fans van FC Utrecht. Hopelijk zal Hake slim zijn. Ramselaar erbij en natuurlijk onze Henk (!) in de basis.

