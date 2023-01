Ben ten Boden: Michael Silberbauer

Drieënvijftig jaar FC Utrecht en nimmer een jaar zonder incidenten. Ook dit seizoen gebeurt er weer van alles. Het koste Henk Fraser zijn kop. Amin Younes, de ideale schoonzoon, mocht vandaag tegen Feyenoord een kwartier voor tijd gewoon weer invallen. Younes, het ‘slachtoffer’. Ik heb er mijn bedenkingen over. Maar goed; de nieuwe man, Michael Silberbauer, was geen onbekende. Hij is een gentelman, rustig, netjes en met een FC Utrecht-verleden. In principe zou het kunnen passen, maar we moeten het wel even de tijd gunnen.

Tegen Feyenoord was de opdracht duidelijk; passie en strijd. Dat resulteerde al binnen vier minuten in de 1 – 0 voor FC Utrecht. De 20.000 toeschouwers waren nog maar net bekomen van een respectvolle minuut stilte in verband met het overlijden van Pelé. Jens Toornstra tekende voor de 1 – 0. Het moest zo zijn. Feyenoord had in de eerste helft niet al te veel in te brengen en FC Utrecht gaf weinig weg. We zagen een team dat voor elkaar wilde werken en arbiter Nijhuis vond het prima. Het was een gevecht binnen de grenzen. Zo kon het ook een mannelijke wedstrijd blijven. Feyenoord raakte nog wel even de lat, maar meer zat er niet in voor de Rotterdammers.

De hand van Silberbauer was zichtbaar. Binnen enkele minuten scandeerden de fans al zijn naam. Ik laat het nog wel even op mij afkomen. Het laten staan van Klaiber op de back positie had menig trainer niet te lang laten duren. Klaiber is nog lang niet de Klaiber van zijn jaren bij FC Utrecht. Hij was echt de slechtste van het veld. Dat gold ook voor de tweede helft. Daar ging veel mis bij hem. Feyenoord was in de tweede helft beter. Ze creëerden echter niet al te veel, maar waren de bovenliggende partij. FC Utrecht moest het hebben van verdedigen en hopen op een counter. En die kwam, maar Douvikas ramde helaas tegen de paal. Het lot was FC Utrecht slecht gezing.

Blessuretijd

In de blessuretijd kwam dan toch de 1 -1. Het was een onhoudbare bal voor Barkas. De vele Feyenoordfans op de overige tribunes veerden op. Zoals altijd weten zij de mazen te vinden om aan een kaart te komen. Sommigen werden verwijderd uit het stadion. Voor de rest is het goed verlopen.

Vooraf blij met een punt, maar we hadden de drie punten toch over de streep moeten trekken. Het brengen van Redan en Younes, was een gok. Zo kwam er nog meer ruimte voor Feyenoord. Maar ik kan met het ene punt leven. Nu op naar drie uitwedstrijden. Blauw Geel 38 voor de beker in Veghel. Dan naar René Hake om Go Ahead terug op aarde te brengen en als laatste FC Twente. Drukke tijden voor de fans van FC Utrecht.

Tekst loopt door onder afbeelding

Marianne Werdler

Het zegt u misschien niet zo veel, maar in ieder bedrijf bestaan medewerkers die onvoorwaardelijk met passie en trouw hun werkzaamheden verrichten. Zo ook Marianne Werdler. Na bijna 30 jaar zal zij afscheid nemen van FC Utrecht. Althans, haar werkzaamheden. Het is mooi geweest. Een dragende kracht binnen FC Utrecht. Ze heeft alle mooie en minder mooie dingen bij de club meegemaakt.

Samen met hoofd ticketing een van de laatste der Mohikanen. Pure Utrecht fans. En een ongekend FC Utrecht-DNA. Marianne gaat het wat rustiger aan doen. Beste Marianne, ondanks dat het alweer wat jaren geleden is, bedankt voor de fijne samenwerking je bent een topvrouw! Veel plezier aanstaande vrijdag. Een mooie dag toegewenst. Je hebt het meer dan verdient.