Ben ten Boden: Ook ESPN moest het ontgelden

Daar konden we mee thuiskomen; Volendam – FC Utrecht 0 – 4! De vreugde kende geen grenzen, zowel in het bezoekersvak als op de Dijk. Binnen het kwartier was daar al de 0 – 1 met een doelpunt van Booth, die jongen gaat als de brandweer. Vol vertrouwen en met kwaliteiten. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven.

Verder kabbelde de eerste helft door. Van Volendam zagen wij weinig tot niets. Alhoewel het net voor rust zo maar een penalty had kunnen zijn voor Volendam. In de tweede helft waren diverse wissels, waaronder helaas ook Booth. Waar ik geen rekening mee had gehouden was een basisplaats voor Dost. Kunstgras is namelijk niet zijn ding, maar gelukkig was het wel Dost die een kwartier voor tijd voor de 0 – 2 zorgde. Dat gingen we niet meer weggeven. Binnen tien minuten was daar zelfs de 0 – 3 door Sander van der Streek. Appeltje eitje.

In de blessuretijd kwam daar nog de 0 – 4 bij. Bozdogan. Volendam was niets, is niets en zal deze competitie ook niets worden. De heen en weer kan uit het dok gehaald worden. Jan Smit zal wel een slechte dag hebben. FC Utrecht staat waar ze moet staan. Nu is er alle tijd om het nog scherper en stabieler te maken.

ESPN

Na Volendam moest voor de wedstrijd ook ESPN het ontgelden. De fans maakten in het bezoekersvak korte metten met ESPN. Begrijpelijk, de clubs varen er financieel namelijk wel bij. De fans hebben zeker een punt met die achterlijke aanvangstijden. Het supportersbelang is naar de achtergrond verdwenen. Misschien alle tijd gebruiken richting ESPN om een wat vriendelijker speelschema na de WK-winterstop te regelen.

Eerst maar eens genieten van het WK voetbal waar Van Gaal op zijn eigen wijze het allerbeste eruit zal proberen te halen. Iets dat bij FC Utrecht ook het geval zal moeten zijn in 2023. Fraser heeft Van Gaal van dichtbij meegemaakt. Hij weet dus wat er kan en moet. Dit FC Utrecht is op stoom. Dit FC Utrecht gaat voor een Europees ticket. Wat snakken wij er naar. Op 8 Januari 2023 staat om 12.15 uur in een volledig uitverkochte Galgenwaard het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord op de agenda. De eerste stap naar plek vier en de Rotterdammers met de staart tussen de benen af laten druipen naar hun havens. Plaats vijf voor FC Utrecht. Met aantrekkelijk en karaktervol voetbal. De Galgenwaard zal weer een hel worden!

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.