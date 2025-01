Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Als je niet kunt winnen, moet je niet verliezen’

Johan Cruijff was er duidelijk over en tegen AZ Alkmaar spookten zijn woorden door mijn gedachten. In een sfeervolle maar ijskoude Galgenwaard stond Haller in de basis. Barkas stond weer op het doel. FC Utrecht speelde met de beste bedoelingen, maar AZ kreeg de eerste kans. Barkas wist die bal goed tegen te houden.

Jonathans is een frivole voetballer met veel branie en dreiging. Wederom ook een opvallende Iqbal. Hij zit dicht tegen zijn top aan. AZ Alkmaar kwam bijna op de 0 – 1, maar Barkas had een prima redding na een schot van Parrot. Het is een soort schaakspel. Veel balbezit voor beide teams, maar doelkansen waren schaars. We verbaasden ons dan ook niet bij de 0 – 0 ruststand. Een prima gelegenheid om richting de promenade te gaan om wat warmte te scoren.

De tweede helft was een beetje een kopie van de eerste helft. Langzaam maar zeker spraken we onze puntendeling uit. Gezien het verlies van Feyenoord en PSV was een puntendeling het hoogst haalbare. Maar toch, Min had in de laatste seconden een unieke kans voor toch nog drie punten, maar het was hem niet gegund. Die bal had er echt in gemoeten. Zijn criticasters, inclusief ikzelf, had hij dan de mond gesnoerd.

Almelo

We staan nog steeds op een derde plaats. De concurrenten op afstand. Aanstaande vrijdagavond gaan we richting Almelo. Heracles staat er niet florissant voor en kan de drie punten goed gebruiken. Maar ook FC Utrecht wil die punten. We moeten Heracles niet onderschatten, maar een FC Utrecht in vorm, kan best een goed resultaat halen.

Vervolgens ruim een week later moeten we weer naar Almelo. Dan staat de Beker thriller op het spel. Helaas wederom een uitwedstrijd. We gaan maar een avondje van tevoren zodra de datum bekend is. Overnachten in Preston Palace in Almelo. Geen filestres en bovendien een prima feest locatie. Ik gok dat de wedstrijd gespeeld zal worden op woensdag 5 februari. Na het weekend weten we het. Het zou mooi zijn als FC Utrecht een plus kan creëren boven het maximale aantal kaarten voor de FC Utrecht-supporters. Vrij vervoer en voor de liefhebbers rijden voldoende bussen. FC Utrecht doet nog volop mee. Dat Europese ticket komt eraan. Blijft alleen de vraag in welke koker wij terechtkomen. Na afloop nog wel even gecheckt of Perez langs de lijn stond voor commentaar. ESPN had hem thuisgelaten.