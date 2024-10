Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Arges Pitesti, Celtic, HSV en…’

Vlak voor de wedstrijd tegen RKC begon, kwam ik in gesprek met een vaste bezoeker van de thuiswedstrijden. We stonden in de lange rij voor de extra geopende toegangspoort. Ik maakte het sociale dienstvoetbal ter sprake. Hoe vaak heeft FC Utrecht niet bijgedragen aan de in nood verkerende clubs die dringend punten nodig hadden? Te veel. Als we het RKC maar niet makkelijk zouden maken.

Nauwelijks twee minuten zaten wij op onze stoel, toen de bijna uitverkochte Galgenwaard de bui al zag hangen. Nee toch, het zal niet gebeuren. RKC kreeg de 0 – 1 cadeau. Matig verdedigen en dat binnen twee minuten. Karouani die wekelijks laat zien hoe goed hij is, was even niet bij de les. FC Utrecht kon geen vuist maken. RKC speelde prima. Binnen het half uur was er een rode kaart voor RKC. Dat was een mazzeltje. Enkele minuten later de 1 – 1 door Viergever en met die tussenstand gingen we de rust in.

FC Utrecht speelde tot dat moment een matig partij. Na de rust kwam Jens Toornstra erbij. Binnen acht minuten maakte FC Utrecht twee doelpunten. Dat kon geen toeval zijn. Aaronson met de 2 – 1 en Min met een fantastisch doelpunt de 3 – 1. We zaten wat geruster op onze stoel. We hoopten dat FC Utrecht door zou stoten, maar het tegendeel was waar. RKC kwam door een benutte penalty op 3 – 2, waardoor het billenknijpen weer begon.

Tekst loopt door onder afbeelding

Europa

Ook Iattharen deed zijn intrede in de Galgenwaard. Een licht fluit concert viel hem ten deel. Maar ook hij kon geen stempel drukken. Uiteindelijk bleef het 3 – 2, waardoor FC Utrecht stevig op plaats twee stond. De plastic kampioensschalen kwamen in beeld. Wel heel voorbarig maar ook leuk om te zien. Ik zou heel tevreden zijn met het halen van een Europees ticket. Maar, stel je nou eens voor dat FC Utrecht het door Jans gewilde ‘beter worden-proces’ weet fijn te slijpen. En FC Utrecht daadwerkelijk dat kan brengen zodat we in de slipstream blijven van PSV?

Het blijven maar vijf punten en een wedstrijd minder. Nee, hoe ook ik het Frans en de fans zou gunnen, beter om niet door te draven. Mijn eerste Europese duel was in Roemenië. Arges Pitesti. Een onvergetelijke trip op 18-jarige leeftijd. Er volgden nog vele Europese uitstapjes. Celtic thuis een gala duel. Real Madrid, Napoli, Dynamo Kiev en Liverpool. Terug naar het heden. Over twee weken FC Groningen uit. Weer alle tijd om iedereen fit te krijgen en daar een positief resultaat te halen. Het moet beter volgens Jans. Ik sluit mij daar van harte bij aan.