Ben ten Boden over FC Utrecht: Bam!

Laat ik positief beginnen. Christiaan van der Mark, voorzitter van True Support, werd in hun thuisbasis de Heksenketel verrast. Hij is al 12,5 jaar voorzitter van de supportersvereniging. Het op 1 juli 2005 opgerichte orgaan richt zich vooral op gezinnen. FC Utrecht kwam met een forse delegatie onder aanvoering van de algemeen directeur, Thijs van Es. Van Es sprak mooie woorden. Ook Frans van Seumeren en nog een aantal anderen deden hun zegje via een opgenomen videoboodschap. Een leuke happening zo voor de wedstrijd.

Goed gemutst gingen we naar onze plekken. Opvallend genoeg zaten vijf minuten voor aanvang veel supporters nog niet op hun stoel. NEC heeft de punten keihard nodig. Wij verbaasden ons dan ook niet dat NEC van begin af aan de regie nam. FC Utrecht zou bij een positief resultaat nog vaster komen te staan op plek drie, maar ik heb het al eerder gezegd: De druk aangaande plaats drie heeft zijn weerslag op het team. Zeker als ze voor een uitverkochte Galgenwaard spelen én dan ook nog een NEC dat voor de overwinning speelt.

FC Utrecht had een off day. In uitwedstrijden gaat het allemaal wat beter. Wel heel jammer dat het nu juist tegen NEC niet de Utregse middag was. We waren blij dat de rust kwam. Wat muzikale gezelligheid vanaf het veld. Het zou vast wel beter worden in de tweede helft. Na een kwartier had ook Ron Jans genoeg gezien. Zo kon het niet langer. Drie wissels moesten een kentering brengen en dat zag er enthousiast uit. Het tempo ging omhoog en ook de vechtlust nam toe. Het wachten was op de 1 – 0. Die eer viel NEC ten deel via een penalty. FC Utrecht op struikelen. Sociale dienst-voetbal kwam ons ter ore. Haller had een kans op 1 – 1, maar Haller deelt ook mee in de malaise.

Tekst loopt door onder afbeelding

Nachtkaars

De 1.200 fans van NEC gingen uit hun dak. Het is nu hopen op een driepunter voor de koploper. Een puntendeling in Enschede. Dan valt de schade voor FC Utrecht mee. Dan nog steeds goed voor plaats drie. Over twee weken weer een thuiswedstrijd. Heerenveen om 12.15 uur! We hebben twee weken de tijd om het team voor te bereiden. We kunnen niet ondermaats blijven spelen in de Galgenwaard.

De Utregse middag ging als een nachtkaars uit. Na afloop zag ik Christiaan weer een paar brandjes blussen bij een paar heethoofden. Precies zoals Van Es voorafgaand had gesproken. Een voorbeeld voorzitter. Ik hoop dat alsnog voor Christiaan, dat hij de optie voor een bus naar Sittard kan bekrachtiggen. Die laatste wedstrijd kon wel eens van ongekend belang zijn. FC Utrecht heeft het nog steeds in eigen hand. Aan Jans om te laten zien dat ook in thuiswedstrijden de vonken er af moeten vliegen. Vanaf nu moeten we alles winnen. U kent hem.