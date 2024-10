Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Be A Champion’

Het was weer een alles omvattend weekend. Allereest de landelijke minuut stilte voor Johan Neeskens. Een sieraad voor het voetbal. Een wereld goal van Engels bij de wedstrijd Heracles – Ajax. En de diverse blunders bij een aantal wedstrijden. FC Utrecht in het hoge Noorden. Zou er weer gewonnen worden?

Duizend FC Utrecht-supporters in het bezoekersvak. Binnen het kwartier de 0 – 1 door Min. Helaas voor hem, een buitenspelgoal. Wellicht dat zijn voorhoofd even de lijn passeerde, maar meer kan het niet geweest zijn. Dat was wel een domper. Vijf minuten later was het dan toch raak. Cathline met een geplaatst schot. Een prima actie.

FC Groningen deed niet onder voor FC Utrecht. De 21000 Groningen-fans konden nog wel eens beloond worden. Zo was het spelbeeld. De rust kwam op tijd. Na enkele minuten in de tweede helft een moment van opwinding. Hands van Viergever, maar Gozobuyuk wuifde het weg. Volledig terecht. Groningen bleef op jacht gaan naar de 1 – 1. Kansen waren er, maar de vervanger van Barkas deed het prima. Brouwer kan terugkijken op een prima wedstrijd. Zo behaalde FC Utrecht het einde van de wedstrijd met een overwinning en wederom drie punten. Een ongekende weelde.

FC Utrecht stevig op de tweede plaats. En dan, zondag aanstaande Feyenoord thuis. Twente en AZ hebben punten laten liggen. Feyenoord excelleerde in Deventer. Een meevaller is de Europese wedstrijd die Feyenoord deze week moet spelen. Wellicht vreet dat energie. De Galgenwaard is uitverkocht. Niet verliezen zou wederom een prima resultaat zijn. Een overwinning zou de Galgenwaard doen ontploffen. Dan is het hopen dat PSV punten laat liggen.

Ik had nooit gedacht dat ik het zou optekenen. Maar het is de realiteit. Be A Champion, zoals staat te lezen op www.beachampion.nl. Ik heb alvast een zwarte hoodie besteld. Ik wil best dat gevoel ervaren. De mannen erachter zijn FC Utrecht-supporters. Kampioen zullen we niet worden, maar een CL ticket acht ik meer en meer reëel. Zeker als Zuidam in de winterstop nog pure kwaliteit weet te strikken. Dan mogen de ontwikkelaars van het nieuwe stadion wel een forse aanpassing doen. Op naar de 35.000 plaatsen. De eerste schetsen zien er overigens schitterend uit. Lach, bid, huil, werk en……. bewonder! Het zijn fantastische tijden voor de FC Utrecht-supporters.

Ben ten Boden