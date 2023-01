Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Beenkleedjes uit de kast’

“He Boden, hadden ze je goed te pakken he zondag in Enschede”, dat was het eerste wat ik te horen kreeg toen ik het Herculesplein op liep. Ze gooide nog even zout in de wonden. Ze moesten er wel om lachen. Ik vroeg ze mee te gaan naar AZ aanstaande zaterdag. Daar pasten de mannen voor. Eerst maar eens van Excelsior winnen, dat kon wel eens lastig zat worden. Ik kon ze geen ongelijk geven.

De rit naar het stadion verliep heel vlotjes. Ik kon zelfs nog in de wijk parkeren. De afzetpalen ontbraken om bepaalde straten in te rijden. Een wedstrijd op woensdagavond 21.00 uur moet eigenlijk verboden worden door de ‘burgemeester’. Zeker gezien de temperaturen. Maar ook onze vele basisschoolleerlingen moesten begrijpelijk verstek laten gaan. Tegen middernacht thuis komen en dan de volgende dag naar school is ook niet handig. De Galgenwaard was dan ook matig bezet.

FC Utrecht begon weer flitsend. Aangespoord door een forse vuurwerkshow voorafgaande aan de wedstrijd. Na amper vijf minuten lag de 1 – 0 al in het netje. Douvikas. FC Utrecht heeft er patent op te scoren binnen het kwartier. Excelsior doet redelijk mee. Maar echt gevaarlijk werden zij niet.

De dames die naast mij zaten, hadden het goed voor elkaar. Het was toch wel koud aan het worden. Hopelijk werden we wat warmer door het spel van FC Utrecht in de tweede helft. Dat viel wel een beetje tegen. FC Utrecht zakte in en dat bood perspectief voor Excelsior. De 1 – 0 zou genoeg zijn. En gelukkig, de eerste overwinning onder Silberbauer. Een 3 – 0 had er zeker in gezeten. Maar goed, we gingen redelijk tevreden naar huis.

Maar wel met in ons achterhoofd aanstaande zaterdag uit tegen AZ Alkmaar. Ook weer om 21.00 uur. AZ staat tweede, is in goede vorm en altijd een lastige tegenstander voor FC Utrecht. Ruim een week later mogen we weer naar Alkmaar. Dan voor de beker. Tussendoor nog op zaterdagavond Heerenveen thuis. FC Utrecht kan dus fors aan de bak. Voor aanstaande zaterdag ben ik niet zo hoopvol gestemd. Gelukkig mogen we met de auto. De punten pakken tegen AZ en Heerenveen. Dat is belangrijk.

We staan op plaats zeven. Nog steeds genoeg voor de play off. Maar waakzaamheid is wel geboden. Hopelijk zijn de drie punten tegen Excelsior een voorbode voor meer. Het vertrouwen zal groeien. De selectie is van niveau. We laten ons verrassen aanstaande zaterdagavond. Dan konden het wel eens late uurtjes gaan worden…