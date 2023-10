Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Beter iets dan niets’

Na Ajax was het natuurlijk zaak om de ingezette lijn door te trekken en daar was in Sittard een mooie voor. Ook was er een vrij vervoer regeling en dat namen wij ter harte. Op naar het centrum van Sittard om voorafgaand aan de wedstrijd een restaurant te bezoeken en we waren niet de enige.

Ruim op tijd gingen we weer naar het stadion en daar was de ontvangst prima. We zaten met ruim 600 fans in het uitvak. Een prima sfeer ondanks de onafgebroken regen. We zagen de eerste helft een goed startend Fortuna. Al in de tweede minuut was de eerste kans voor de thuisclub. FC Utrecht stelde er niet zo veel tegenover. De werklust en inzet waren prima, maar het gemis van een scorende spits liet zich gelden. Niet dat FC Utrecht veel creëerde, maar het blijft wel een probleem.

Dan ook nog buitenkansje Labyad. Vraag mij echt af waar hij zijn voetbalkwaliteiten heeft gelaten. Het is tot nu toe niet veel wat we zien van hem, maar er zijn ook een aantal andere spelers die nog in een dip zitten. We hadden verwacht dat na Ajax het tij zou keren, maar helaas. En ja, we weten dat het tijd kost maar de tijd kan ook je tegenstander gaan worden. We gingen met 0 – 0 de rust in. Maar dat had ook anders kunnen zijn. Fortuna had best wel wat mogelijkheden. Barkas voorkwam erger.

Tweede helft

In de tweede helft kreeg Fortuna al snel een penalty. En ja hoor, Barkas wist met een prachtige redding te voorkomen dat de bal in het net vloog. FC Utrecht bleef in leven. Het uitvak ging er nog eens achter staan. FC Utrecht bleef het proberen. Met name Azarkan. Wat een prima voetballer is dat. Ik zou hem wel eens een paar wedstrijden negentig minuten willen zien. FC Utrecht kreeg kansen. Talent Leliendal was dichtbij de 0 – 1 met een prima schot.

Seuntjens kon zich onsterfelijk maken in Sittard. Maar helaas. Hij blijft zoeken naar zijn vorm. Zoals zovelen. De euforie tijdens en na Ajax heeft geen gevolg gekregen. En dat is heel jammer. Dus Jans heeft nog een hoop te doen. Aanstaande dinsdag op het achterlijke tijdstip van 21.00 uur de bekerwedstrijd tegen RKC. De kortste weg naar…. laat ik maar afwachten. Jans maakt stapjes met dit team. Dus de hoop is er dat Ajax geen incident hoeft te zijn. FC Utrecht een voetbalmachine. Gevolgd door de hel van Galgenwaard. We kunnen het. Of……?