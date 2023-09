Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De Beer is los’

Een 1 -1, dat was wat ik had ingevuld bij de DUIC FCU Pool. De hand van Ron Jans was de hele week al zichtbaar in de media. Ook Jordy Zuidam werd op zijn nummer gezet door Jans. Het was een goed gevoel om naar een trainer te luisteren die alles netjes verklaarde in het Nederlands.

Heracles Almelo kon de borst natmaken. Jans speelde met een wat andere opstelling. Diverse spelers waren gepasseerd en een aantal waren niet fit. Zo kon het dus gebeuren dat Mark Van Der Maarel weer eens in de basis mocht starten. Hij stond zijn mannetje. Maar ook Romeny mocht beginnen. Binnen vijf minuten liet hij zich gelden. Een niet te missen kans. De 0 – 1 was een feit.

Seuntjens had er ook zin in. Hij raakte de lat. Niet veel later leek Heracles op 1 – 1 te komen, maar er zat een handje bij. Geen goal dus. Na een half uur kwam Jensen met een vlammend schot op de paal. Het zat FC Utrecht niet mee. Het was mooi om te zien met welke intensiteit FC Utrecht de wedstrijd in handen hield. We maakten ons niet zoveel zorgen. Ook niet toen Heracles net voor rust de lat raakte. Heel snel daarna was het Jensen die de 0 – 2 maakte. Dat was lekker rusten.

Na amper drie minuten was het bijna 0 – 3, maar dit keer had Jensen pech. De keeper van Heracles voorkwam het. Een half uur voor tijd kwam daar dan toch de 1 -2. Dat kon nog wel eens billenknijpen worden. Labyad en Novoa deden hun intrede. En later ook Iqbal en Toornstra. Maar uiteindelijk was het een eigen goal van Heracles die voor de 1 – 3 eindstand zorgde.

Nijmegen

Het uitvak vierde de eerste 3 punten. Het was een prima wedstrijd van FC Utrecht. De overwinning volkomen terecht. Een last van de schouders van de FC Utrecht-supporters. Aanstaande zaterdag op naar Nijmegen. Daar zal hetzelfde kunstje moeten worden herhaald. FC Utrecht op weg naar het linker rijtje. Na NEC komt Almere City naar de Galgenwaard. De hand van Jans kan zo maar negen punten opleveren. Een rustige trainer die zijn hoofd niet op hol laat brengen. Mijn vertrouwen is weer wat toegenomen. Wel is er nog een forse weg te gaan. De hoop is er. Vandaar, NEC – FC Utrecht 0-2.