Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De beer is los!’

Met enige scepsis vertrokken we zaterdag naar Alkmaar. Dat was tweeledig; in de eerste plaats was er weinig vertrouwen bij ons dat de wedstrijd in een goed resultaat zou eindigen en ten tweede zouden wij ene Dirk ontmoeten die volgens zeggen een aantal mooie kaarten voor ons had, inclusief een P1-parkeerkaart.

Wij zouden hem ontmoeten bij hotel Akersloot vlak voor Alkmaar en daar bleek hij ook te zijn. En warempel, hij gaf ons toegang tot de Business Seats en tot de Kees Kist Lounge. Ook de P1-parkeerkaart zat in het pakket. Op onze plaatsen lagen de kleedjes voor de benen klaar en de verwarming boven ons draaide overuren. Ons oog viel wel op een batterij aan camera’s schuin boven ons. Dan maar niet juichen als FC Utrecht zou scoren.

In het uitvak zaten tegen de 600 getrouwen. Wel wat weinig voor een zaterdagavond. FC Utrecht begon wederom voortvarend. Dat resulteerde al snel in de 0 – 1 door Douvikas. Niet veel later viel zelfs de 0 – 2, wederom gemaakt door Douvikas. FC Utrecht ging als een raket. Dat weerhield AZ er niet van om de 1 – 2 te maken. En een kwartier voor rust zelfs de 2 – 2. AZ kwam daarna zelfs op voorsprong. Gelukkig was daar Viergever met de gelijkmaker. Een 3 – 3 ruststand, ongekend. Het vuur spatte ervan af. Een heerlijk eerste helft. Dat is wat wij graag willen zien van FC Utrecht.

Tweede helft

Beide teams gingen vol door waar zij in de eerste helft mee begonnen. Voor amusement een 10. Wel jammer dat we weer door persoonlijke fouten in de verdediging van FC Utrecht de overwinning mislopen. Met name Sagnan mag zich dat aantrekken. Hij laat Pavlidis zo bij hem weglopen. In dit soort wedstrijden moet je de Italiaanse killermentaliteit hebben. Dan trek je de overwinning over de streep. En als wederom Klaiber maar ook Van Der Hoorn steken laten vallen, is een punt uit bij AZ prima maar het hadden er wel drie moeten zijn. Maar niet getreurd, we hebben een fantastische avond gehad. De hapjes en drankjes na de wedstrijd smaakte er niet minder om. We hebben vele wedstrijden meegemaakt. Waar met name de twee keer tegen Excelsior. 7 – 4 in de thuis- en uitwedstrijd opvielen. Nu dan de 5 – 5 tegen AZ. Die gaat de boeken in als onvervalste reclame voor het voetbal en met FC Utrecht in het bijzonder. Zou de beer los zijn?

Tekst loopt door onder afbeelding

We gaan het weer zien aanstaande zaterdagavond. FC Utrecht – Heerenveen om 20.00 uur. Een directe concurrent voor de Play-off. Zij hebben gisteren met 1 – 3 op hun donder gehad van Vitesse. Zij zullen gebrand zijn om een goed resultaat te halen in de Galgenwaard. De vraag zal wel opdoemen wie Douvikas kan stoppen. Ook hij gaat als een raket. Laten we waken dat de clubs die een fitte en scherpe spits zoeken, niet uitkomen bij FC Utrecht. Dat geldt tevens voor Taylor Booth. Wat een kanjer is dat aan het worden. De ene week is de andere niet en ik zit nog vol in de emotie van de wedstrijd, maar ik mag hopen dat FC Utrecht de weg naar boven heeft gevonden.

De gekte zal weleens los kunnen barsten in Utrecht. Hopelijk een bijna uitverkochte Galgenwaard aanstaande zaterdag. Daarna weer naar Alkmaar voor een beker kraker. Maar goed dat we onze Dirk in Alkmaar mogen bellen deze week. Wij gaan dan weer voor de plaatsen op de verwarmde en heerlijk zittende stoelen. Al kijkend naar een stijf uitverkocht bezoekersvak. En hopelijk na afloop het glas heffen in de Kees Kist Lounge. FC Utrecht door naar de halve finale!