Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De bulldozer kan beginnen met de grote schoonmaak!’

De laatste vertoning van de competitie tegen Willem II was wederom een wanprestatie van formaat. FC Utrecht staat voor iets, maar wat? Wat is er nog over van de onvoorwaardelijke wil om te winnen, te strijden en te gaan voor elke bal? De tegenstander bij de keel grijpen? Willem II zeventig minuten met de rug tegen de muur zetten? Ze met 0 – 2 linea recta terug te sturen naar de KKD? Is het de ambitieuze uitspraak van Frans van Seumeren geweest? De top drie aanvallen. Of Hake die op voorspraak van de selectie de trainer moest worden? Of Zuidam die de eer heeft om FC Utrecht gekscherend te laten verbasteren tot FC Buitenkans? Wat mij betreft kan de bulldozer aan de slag.

De vuilnisbak mag goed gevuld worden. Van hoog naar laag en van rechts naar links. Ik zie wederom een cruciale rol weggelegd voor Zuidam. Ongetwijfeld ziet Zuidam precies hetzelfde als wat supporters zien. Diverse spelers zakken keer op keer door het ijs. Op papier best wel een redelijke selectie, maar in de praktijk is het bijna niveauloos. Zuidam mag zichzelf ook gaan afvragen of hij wel de juiste weg heeft bewandeld door zijn oor te laten hangen naar de selectie aangaande Hake. Maar ook de buitenkansjes. Zuidam dient de komende tijd puur te gaan voor kwaliteit. Dit op basis van de torenhoge ambities van de club.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Die ambities bijstellen kan natuurlijk, maar dan maakt de club een stap terug in plaats van vooruit. En dat kan niet. Nu al staan we 21 punten achter op plaats vier. Tevens waren we ook snel uit het bekertoernooi. En dat is ook weleens anders geweest. Het DNA van de club…..

Beseft de clubleiding wel waar ze het over hebben? Ik ben bang van niet. De algemeen directeur Van Es is op zich een prima prater. Niet dat hij zich nadrukkelijk moet bemoeien met het technische gedeelte, maar het DNA is vooral passie en strijd. En daar is het dit seizoen te vaak mis gegaan. Ik hoopte dat Rik Kruys daar verandering in kon brengen en later Dick Advocaat. Maar het is water naar de zee brengen. Kruys krijgt het gif er ook niet in. Deze selectie is opgebrand. Al maanden. Er zijn hardlopers zonder rendement. Wandelende takken die niets toevoegen. Keepers die niet Eredivisie-waardig zijn. Niet fitte en te vaak geblesseerde spelers. Spitsen die niet scoren.

Maar toch, aanstaande donderdag de play-off tegen Vitesse thuis om 21.00 uur in de Galgenwaard. De club is wel zo slim geweest om in ieder geval de seizoenkaart houders vrij toegang te verlenen. Ik zou tevens de losse verkoop voor 5 euro in de markt zetten. Kinderen gratis toegang. Business Seats voor 25 Euro. Dan zal wellicht het stadion redelijk gevuld worden met 20.000 fans.

Vitesse, ik vrees met grote vrezen. Kan dit FC Utrecht zich oprichten? Kunnen ze gaan voor de dood of de gladiolen? In mijn tweeënvijftig jaar bij FC Utrecht heb ik genoeg gezien en meegemaakt. Ik sluit een wederopstanding niet perse uit. Maar wel tegen beter weten in. Neemt niet weg dat dit seizoen in de competitie afgeschreven kan worden. Zuidam en consorten rest de zware taak om bij aanvang van het seizoen 2022 – 2023 een selectie te presenteren die recht doet aan de basisvoorwaarden van het DNA van FC Utrecht. De bulldozer staat klaar, de vuilnisbakken kunnen gevuld worden! Op naar een mooi seizoen 2022 – 2023 Jordy?