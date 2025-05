Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De eerste uitnederlaag’

Het heeft even geduurd, maar tegen FC Twente gebeurde het dan toch. Vooraf hadden we vertrouwen maar toen wij op het zonovergoten Texel zagen dat Cathline en Rodriquez niet zouden spelen, konden wij onze voorspelling bijstellen. We waren veroordeeld tot Radio M en later tot Studio Sport. We hoorden en zagen een redelijk FC Utrecht.

Haller maakte, met een prima combinatie die verraste, bijna de 0 – 1. Maar na slecht verdedigen scoorde Flap eenvoudig de 1 – 0. Niet veel later had Jonathans een prima kans. De paal was de redding voor Twente. Dan even later het eerste Tita Tovenaar-gebeuren. Aaronson maakte de 1 – 1, maar de VAR dacht er anders over. Heel jammer. We gaan rusten met 1 – 0.

Voor ons het moment om de catering van de Beach club te verorberen. We gingen er vanuit dat FC Utrecht goed uit de rust zou komen. Na een kwartier het tweede Tita Tovenaar-moment. Twente kwam op 2 – 0. Ik heb het nu tienmaal teruggekeken, maar hoeveel meter buitenspel was het? En hoe anders moet je meedoen aan het spel? Het ging een hoofdpijndossier worden. Uiteindelijk kwam er een beslissing. Doelpunt! Het was de genadeklap. Jans kwam met drie wissels. Het zette geen zoden aan de dijk. Wel had David Min nog een goede kans. Maar ook nu weer belandde de bal op de paal.

Hulde

FC Utrecht kan in principe nog eindigen op plaats drie. Dan moet er absoluut gewonnen worden aanstaande woensdag tegen Sparta in de Galgenwaard. Een wedstrijd die wederom stijf uitverkocht is. Zondag gaan we massaal naar Sittard. Daar wacht Fortuna. Hulde voor Fortuna Sittard. De club heeft extra kaarten toebedeeld aan FC Utrecht. Ik schat dat er wel eens tegen de 1.400 Utrecht fans aanwezig kunnen zijn. Mocht Feyenoord struikelen en FC Utrecht excelleren, dan zal het groot feest zijn. FC Utrecht gaat Europa in. Dat staat al vast. Een Houdini-act, kan plaats drie opleveren. En Ajax wellicht de titel kosten.