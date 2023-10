Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De fileermessen liggen klaar in Volendam’

Een bijna volle Galgenwaard. Het vuurtje werd zelfs bij de opkomst van de spelers langs de lijn opgestookt. Al met al, enthousiasme ten top op de tribunes. Alles en iedereen was er klaar voor om het Almere City onmogelijk te maken om ook maar 1 punt mee te nemen uit Utrecht.

In de derde minuut was een respectvol moment. Duizenden supporters applaudisseerden voor de drie slachtoffers die in Rotterdam waren omgekomen. Ook de spelers en het arbitrale deden mee. Wat een krankzinnige mensen zijn er toch in onze maatschappij. Het spel werd hervat met een scheidsrechtersbal.

In de eerste helft gebeurde er niet zo veel. Of het moet de spetter van Romeny zijn geweest. Die verdiende meer. Niet veel later kwam Seuntjens met een niet te missen kans. Tegen het einde van de eerste helft dan toch nog bijna Almere City. Volgens mij vloog de bal tegen de lat. Utrecht, dat langzaamaan wakker werd, rolde vanaf de Bunnikside. Het is te hopen dat de spelers daar geen psychologische schade van hebben opgelopen.

Emotie

Ik heb mij mateloos geërgerd aan de klaagzang vanuit de club. Het uitfluiten en het ongenoegen uiten naar de spelers door de supporters blijkt een issue te zijn. Maar laten we een ding niet vergeten; supporters hebben emotie, liefde voor de club en geven bakken met geld uit aan hun trots. Maar als hun trots keer op keer faalt, dan zullen de fans zich roeren. Hopende dat het de spelers raakt en diezelfde spelers zal motiveren om het tegendeel te bewijzen. Maar de ballerina’s raken van het padje en kunnen er niets meer van.

Emotie, Frans van Seumeren weet er alles van. Hij stormde de kleedkamer in en liet zich gelden. Emotie, zelfs bij de clubeigenaar. Wat ik maar wil zeggen, als de spelers doen waar zij kostelijk voor worden betaald, is het goed. Maar de actualiteit leert ons dat we met erbarmelijk voetbal inmiddels op de zeventiende plaats staan. En gezien de tweede helft tegen Almere City, zal daar niet snel verandering in komen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Volendam

Aanstaande vrijdag gaan we naar het vissersdorp Volendam, daar gaan ze proberen om FC Utrecht te fileren. Diezelfde supporters zullen er weer zijn. Binnen vijf minuten was de buscombi volledig uitverkocht. Vierhonderd fans uit Utrecht zullen aanwezig zijn. Een ‘degradatiekraker’. De laatste keer dat we tegen een ander vissersdorp speelden, was het resultaat desastreus. Een gigantische wanprestatie en een halve finale naar de klote. Gelukkig brengen die Spakenburgers toch wat goeds.

Na de snelle uitverkoop van de buscombi, maar even gebeld. En gelukkig zijn we er bij vrijdag. Ron Jans mag doorgaan waar hij mee bezig is; blijven proberen om FC Utrecht aan de praat te krijgen. Ik vertrouw op Jans. Duidelijk is en blijft wel de kwaliteit van de spelers. Dat is een fors probleem. De spitsen scoren niet en achterin blijkt het nog steeds een gatenkaas. Laten we vrijdag vooral lief zijn tegen de spelers. Geen onvertogen woord of een fluitconcert. Ondanks een fors salaris ver boven de Balkenendenorm, brengen ze eenvoudigweg te weinig.

De supporters die soms elke cent om moeten draaien om hun trots te zien voetballen, treft geen enkele blaam. Hun support is onbetaalbaar. Het is daarom vanzelfsprekend dat juist zij de spelers moeten wijzen op hun houding en gedrag in het veld. Elke sneer naar de supporters is volledig misplaatst en respectloos. Zelfs als ze vrijdag zouden besluiten om na een weer verloren duel na afloop de kleedkamer op te zoeken en daar te vertellen hoe zij er over denken. De emotie de vrije loop geven. De messen zijn geslepen. In Volendam dient gewonnen te worden. Dat zal het vertrouwen goed doen. Dit in aanloop naar de kraker tegen Ajax op 22 oktober in een kolkende Galgenwaard.