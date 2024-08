Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De hoop groeit’

Het was me de laatste weken wel. Het EK voetbal en en ook de Olympische spelen. We hebben ons niet verveeld. Maar toch wel mooi dat ook het seizoen 2024-2025 is begonnen. In de aanloop naar FC Utrecht – PEC Zwolle, wel de nodige discussie in het gezin. Mijn dochter vierde haar 19e verjaardag. Terwijl ik had bedacht om naar de demonstratie te gaan en daarna FC Utrecht – PEC Zwolle. De keuze viel voor mij de goede kant op. Als ik maar tegen 17.00 thuis zou zijn. Dat beloofde ik van harte.

Tegen 12.15 was ik bij het oude stadhuis in Utrecht. Daar stond een grote groep FC Utrecht supporters al klaar. Een mengeling van kinderen, moeders en vaders, ouderen en fanatieke aanhang. Ook voormalig perschef van FC Utrecht Harry van Dam was ter plaatste. Hij heeft het volgens zeggen weer aardig op de rit. Dit na een rotperiode. Als verrassing was daar ook Frans van Seumeren. Respect! Top dat hij er was en de route mee ging lopen. Wel weer jammer dat de directie van FC Utrecht afwezig bleef. Had desnoods een woordje gesproken op het bordes van het stadhuis en steun betuigd. Het was immers een gezamenlijke actie van de gehele club. De actie verliep keurig en zonder wanklank.

Hopelijk zal Sharon begrijpen dat ze de plank heeft mis geslagen. Het straffen van 20.000 onschuldigen hoort en kan niet. Aangekomen bij het Ledig Erf moest ik de route weer terug lopen naar mijn auto. Tegen 13.45 arriveerde ik bij het stadion. Een saaie en troosteloze aanblik. Eenmaal in het stadion was het nog erger. Ik ben nog nooit zo snel binnen geweest. Lopend naar mijn plek was het vol in de zon. Dan maar eerst de schaduw. Tegen 14.30 uur de opkomst van de spelers. Gelukkig was er een papier met de opstelling. Normaal weet ik wel wie de spelers zijn. Ik moest nu een paar keer spieken. De oefenduels eisen hun tol. De meeste zijn besloten. Dat is en blijft een slechte zaak.

Voordat de wedstrijd begon, een minuut stilte voor de overleden club fotograaf Frank Zilver Hij mocht slechts 60 jaar worden. Ik ben in mijn jonge jaren met Frank opgegroeid in Overvecht. Daar woonde hij op de Donaudreef. Ik een straat verder. Frank was een prima kerel. Groot geworden door klein te blijven. Een slopende ziekte werd hem fataal. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zijn uitvaart heel veel mensen trok. Mooie woorden van Jordy Zuidam. FC Utrecht was ook goed vertegenwoordigd.

FC Utrecht speelde een prima eerste helft. Dit ondanks de troosteloze omstandigheden. We zaten echt vol in de zon. Medewerkers brachten water. Na een kwartier ging PEC Zwolle in de fout. Romeny was er als de kippen bij om de 1 – 0 in te tikken. FC Utrecht hield de controle. Opvallend de nummer 27 van FC Utrecht Engwanda. Die beviel ons wel. Maar ook Min. Het coachen van Viergever was 70 minuten lang duidelijk te horen. De andere twintig minuten van Van Der Hoorn ook. Je hoort werkelijk alles. In de tweede helft een iets sterker PEC. FC Utrecht moest oppassen. Iqbal kan beter. Het oogt allemaal wat traag. Maar de drie punten bleven in de Galgenwaard.

Gezien het weer, geen publiek en de eerste wedstrijd die er om ging, zijn wij tevreden. Er zit potentie in dit elftal. Ohio is tevens een speler om in de gaten te houden. Die kan nog wel wat stappen maken. Na nog een kop koffie gingen we huiswaarts. Beneden voor de hoofdingang zaten Mike Vermeulen en Rik Hazeldonk. Die laatste bracht enige sfeer door buiten het stadion een soort luchtalarm af te laten gaan. Een tafeltje wat stoeltjes, chips, biertje en de zon. Ook een beveiliger, steward en politie completeerde het plaatje. Algemeen Directeur Thijs Van Es kon het wel waarderen. Aanstaande zaterdag op naar Heerenveen. Niet verliezen is prima. Heerenveen staat op 0 punten. Die zullen gebrand zijn. Laat FC Utrecht er klaar voor zijn. FC Utrecht 6 uit 2. Dat is een ander verhaal dan het begin van vorig seizoen.