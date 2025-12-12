Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Des Keizers baard’

De door de Gemeente Utrecht veroorzaakte paniek bleek maar weer eens een lege huls. Er zouden mogelijk forse gewelddadigheden plaats gaan vinden aangaande de wedstrijd FC Utrecht – Nottingham Forest. Niets was minder waar.

Op het moment van schrijven is bij mij weinig tot niets bekend van wanordelijkheden. Maar snel door naar de wedstrijd. Een prachtige Galgenwaard voorafgaand aan de wedstrijd. Een topsfeer. Het werd al snel duidelijk wat het inhoudt om te spelen in de Premier League of in de ‘Micky Mouse’-competitie.

Forest dicteerde de eerste 20 minuten. De 1200 Forest-fans genoten in de Galgenwaard. Na een halfuur komt FC Utrecht aan de beurt. De schroom ging eraf. Rodriquez had moeten scoren. We zagen een aantrekkelijke eerste helft. Na amper tien minuten in de tweede helft, daar was de 0-1. FC Utrecht wist zich er geen raad mee. Forest op zijn best. Bleef wat kansen creëren. We hielden ons hart vast. Maar dan toch, een kwartier voor tijd Van der Hoorn met de 1-1. De Galgenwaard gaat uit zijn dak. Een forse meevaller.

FC Utrecht rook de kans. Zou het dan toch gaan lukken? Het ging wel die kant op. Maar enkele minuten voor tijd, de 1-2. Dat was een tegenvaller. Barkas belandde in de spits. Maar het zette geen zoden aan de dijk. FC Utrecht bleef teleurgesteld achter. Het Europese avontuur zal geen vervolg krijgen. Ons rest nog twee wedstrijden. Genk thuis en Celtic uit. Wanneer de kaartverkoop voor deze wedstrijd begint, is nog steeds duister. De 4000 belangstellenden zullen dus nog even geduld moeten hebben.

Aanstaande zondag wacht NAC uit alweer. Dan Top Oss uit voor de beker en als toetje PSV thuis. FC Utrecht door in de beker en als de nummer vijf de winterstop in. We blijven ambitieus. Dan doemt gelijk weer de grote vraag op: hoe gaan we de spitspositie invullen na de winterstop? Dat gaat essentieel worden om ook mee te blijven doen voor de Europese plaatsing voor het seizoen 2026-2027.