Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Deze drie punten zijn voor Thea’

Aan spektakel geen gebrek tegen Ajax. We zagen en hoorden een bloed fanatieke Galgenwaard. Het was Ajax die het heft in handen nam. FC Utrecht werd er niet warm of koud van.

Het wachten was op de 0 – 1 of 1 – 0. In de spits weer Haller. Het blijft beperkt. We vermaakten ons prima. De strijd en passie van FC Utrecht was prima. Didden neutraliseerde Weghorst. Wat een baas die Didden. Dan toch de 0 – 1 door Weghorst. Dat werd wel een dingetje. Vanaf onze plek, konden we het niet goed zien. Maar na even wachten, geen goal!

Een meevaller. Op de bank van FC Utrecht, imiteerde fysio Rene Dannenburg de spierballen actie van Weghorst. Een mooie actie. Dan even later een nog mooier moment. Uitblinker Didden met de 1 – 0. Dat in de laatste minuut van de eerste helft. We gingen tevreden de rust in. Het tergkijken van de overtreding op de telefoon. En tsja, we komen goed weg. De VAR een keer in ons voordeel. Je kan hem geven of niet.

FC Utrecht kwam goed uit de rust. En ja, Haller met de 2 – 0. Niet veel later de 2 – 1. Dat werd weer billenknijpen. Ajax zocht en kreeg een overwicht. Barkas weer in bloedvorm. Het inbrengen van Min en Cathline kwam FC Utrecht ten goede. We kregen iets meer grip. Na drie minuten blessuretijd, maakte Makkelie een eind aan de spanning. FC Utrecht won weer van Ajax.

Supporter Thea maakte het niet meer mee. In een eerdere column, kwam zij ook al voor. Ziek en niet in staat om trappen te lopen Een verzoek om van de lift gebruik te maken, werd resoluut door FC Utrecht afgewezen. Dit was tegen het team uit Mostar. 28 augustus was de wedstrijd. Uiteindelijk lukte het via een omweg wel.

Thea had meer dan 25 jaar een seizoenkaart. Haar ziektebeeld maakte het niet meer mogelijk om naar het stadion te gaan. In het verzorgingshuis luisterde ze wel naar de radio. Maar de laatste tijd verslechterde haar gezondheid. Afgelopen donderdag heeft zij nadat haar dochter de uitslag bekendmaakte door in haar oor te fluisteren, haar laatste adem uitgeblazen om 20.37 uur.

Het verzoek van de familie om voorafgaande aan de wedstrijd tegen Ajax een ceremonie te mogen houden bij haar vaste zitplaats, werd ruimhartig gehonoreerd. Tot grote verrassing is er zelfs een shirt met haar naam beschikbaar gesteld door de club. Applaus, een fakkel en bloemen op haar stoel, deden de rest. Een waardige en emotionele gebeurtenis. We zullen haar missen op de City Side. De hemel heeft er weer een engel bij.

Namens de familie: Toby, ontzettend veel dank voor het mogelijk maken van dit mooie moment. Het is zeer gewaardeerd. Angelique en Marcel.