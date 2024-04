Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Dit hadden we niet verwacht’

In de Kuip op een 0 – 2 voorsprong komen was wel een weelde. We zaten nog niet koud op onze plek, of daar was al snel de 0 – 1. Otje had er zin in. Hij rent en vliegt over het veld en gaat nu ook scoren. Een fraai doelpunt ook nog eens. De slechts 400 fans van FC Utrecht gingen uit hun dak. Toch triest dat er geen 1200 heen mochten. Maar goed, we weten hoe de heer Paauw erover denkt. De oppositie neemt met de week toe tegen zijn aanstelling als voorzitter van de KNVB.

Feyenoord zette er een tandje bij. FC Utrecht bleef onder druk staan. Het wachten was op de 1 – 1. Maar binnen het half uur was het Lammers voor de 0 – 2. Hartman ging in de fout en de penalty was een feit. Hartman zelf ging er stevig in. Betekende gelijk einde wedstrijd voor hem. Enkele minuten later helaas de 1 – 2. Met een 1 – 2 de rust in. Even alles op orde brengen en doen wat we moeten doen.

We hadden er het vertrouwen dat de mannen een gelijkspel wel over de streep konden trekken, hoewel Feyenoord een prima wedstrijd speelde in de eerste helft. Even schrikken na 10 minuten. De 2 – 2. Maar gelukkig buitenspel. Dat zou toch een wake-up call moeten zijn voor FC Utrecht. Helaas was het Fraulo die de 2 – 2 op zijn naam kreeg. Niet veel later viel de 3 – 2 voor Feyenoord. FC Utrecht had ondanks de wissels niet het vermogen om boven zichzelf uit te stijgen. Op jacht naar de gelijkmaker was een wassen neus. Het werd zelfs nog 4 – 2 een paar minuten voor tijd. De 50.000 in de Kuip waren opgelucht.

Wij dropen toch teleurgesteld af. De 0 – 2 voorsprong gaf ons het idee dat er vandaag wat te halen viel. En dat was ook nodig, gezien de stand op de ranglijst. Slechts 2 punten voor op de naaste concurrenten Sparta en Fortuna Sittard. De play-off moet wel gehaald worden. FC Utrecht kan zich niet veel puntverlies permitteren. Aanstaande woensdagavond PEC Zwolle in de Galgenwaard. De week erop uit naar Heerenveen. Tsja, wat moet ik ervan denken? Ik hoop er maar het beste van. Het seizoen uit laten gaan als een nachtkaars, zou het zoveelste debacle zijn.

We snakken naar sportief succes. We zijn financieel gezond. We plussen voor het eerst sinds vele jaren. Nu nog de sportieve successen. NEC en Go Ahead, twee clubs onder leiding van twee voormalige FC Utrecht-directeuren. Alle twee staan ze verdienstelijk boven ons. NEC zelfs naar de Kuip voor een finale. En Thijs, wanneer kan jij ons vertellen wanneer de voorverkoop begint voor de Europese tour nadat FC Utrecht de play-off heeft gewonnen?