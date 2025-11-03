Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Donkere wolken boven de Galgenwaard’

FC Utrecht grossiert in boetes. Inmiddels 60.000 euro. Het vuurwerk wordt door de UEFA niet gewaardeerd. Persoonlijk vind ik het sfeerverhogend. FC Utrecht dreigt notabene supporters persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de boetes. Zover zal het niet moeten komen. Een goed gesprek kan de oplossing bieden.

De Galgenwaard zag er wat sinister uit. Donkere wolken. En dat was te merken. NEC kwam op bezoek. Een vol uitvak. En zo hoort het. Er moest gewonnen worden. Een aantal supporters heeft in Freiburg de stoute schoenen aangetrokken en gezamenlijk deden zij het gebed in een prachtige kerk, biddend voor een positieve ommekeer.

Het water in de Galgenwaard ging op de bon. Het begin van FC Utrecht was prima. Niet dat ze de sterren van de hemel speelde, maar het team toonde wel karakter. Van NEC viel niet veel te duchten. Barkas deed weer wat hij al heel lang doet, uitblinken. Haller weer betrokken bij de 1 – 0 net voor rust. De Galgenwaard veerde op. Dat was lekker de rust in gaan.

In de tweede helft een redelijk FC Utrecht. De Wit had de genadeklap uit moeten delen. Niet veel later een penalty voor NEC. Wel heel makkelijk gegeven. De schietgebedjes kwamen goed van pas. En warempel, Chery mist. Dat was feest. FC Utrecht hield de drie punten in eigen huis.

We kijken wat positiever uit naar aanstaande donderdag. Dan komt het grote Porto naar de Galgenwaard. FC Utrecht staat er Europees uiterst matig voor. Jans is ook open en eerlijk. Het kost FC Utrecht punten om op twee fronten te presteren. Dan komt ook voor de beker Top Oss er nog bij. Porto is een sluwe en kwalitatief meer dan uitstekende ploeg. Maar mocht Porto een slechte dag hebben en FC Utrecht samen met de volle Galgenwaard boven zichzelf zal uitstijgen, dan is er wat mogelijk. FC Utrecht moet eigenlijk wel, wil het niet op de allerlaatste plaats terecht komen.

Na Porto de kraker tegen Ajax. Daar liggen zeker kansen. Het gaat niet goed in Amsterdam. Daar kan FC Utrecht van profiteren. Kijkend naar de stand, dan komen wij dichterbij Ajax. Het blijft een wedstrijd op zich. Om de inzet maak ik mij geen zorgen. Het zal aankomen op een passende strijdwijze uit de koker van Jans. De Galgenwaard zal er alles aan doen om de twaalfde man te zijn. Het vuurwerk op het veld in plaats van de tribunes.

De komende dagen kon de Dom kerk wel eens veel bezoekers krijgen, als atheïst, kon ook ik zo maar eens naar binnen wandelen. Het heilige vuur ontvlammen voor aanstaande donderdag en zondag. Het is de hoogste tijd dat FC Utrecht weer het niveau gaat halen wat past bij een club met ambitie. We staan op de zesde plaats. Langzaam maar zeker richting de top 4. Het tij kan keren. Blijft nog steeds de vraag, hoe zit het met de affaire Lyon? Komen de punten FC Utrecht toe? Dat zou een mooie reddingboei zijn.

Ben ten Boden