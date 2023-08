Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Donkere wolken boven het uitvak in Zwolle’

Het was al te lezen op het thuisshirt van de spelers van PEC Zwolle ( www.circus.nl ). FC Utrecht heeft vandaag wederom aangetoond waarom we bijna laatste staan. Dit onder toeziend oog van vijfhonderd FC Utrecht-supporters.

Het is voor mij echt niet meer uit te leggen waarom FC Utrecht bewust een zeer slechte eerste helft speelde tegen een heel matig PEC Zwolle. Het was echt niet om aan te zien. Het balverlies was niet meer te tellen. De gerenommeerde spelers als Klaiber, Toornstra, Viergever en Labyad kunnen bijna niets meer. Echt 4e klas-niveau. Maar eigenlijk is het hele elftal een zooitje. Op zijn minst kan je een bak passie en strijd in de wedstrijd gooien, maar ook dat is al te veel gevraagd.

FC Utrecht acteerde vandaag als clowns in het circus. U weet wel, clowns die expres dingen doen om het publiek te laten lachen. En juist dat was tegen PEC Zwolle topvermaak. En al die bullshit aangaande ‘het team moet wennen en groeien’. Daar krijgen we geen punten voor. Natuurlijk, je kan wedstrijden verliezen en soms wellicht onterecht, maar als de basis niet goed is kan zelfs SVF 2 Utrecht verslaan. Wat zijn ze ongemotiveerd en zonder vertrouwen. De mouwen opstropen heren, het kan het tij keren.

Maar ook de Technische staf mag wel eens achter de oren krabben. Waarom ontbreekt er te veel van alles in het team? En het allerbelangrijkste: Komt er een kanjer van een vervanger voor Douvikas? De slapjanussen die het nu moeten doen falen hopeloos. Er worden amper kansen gecreëerd en al helemaal niet afgemaakt. En wat te denken van de Dompteur? Frans die aan de leiding staat van het Utregse staatcircus. Gelukkig is hij uit de kleedkamer gebleven. Met schaamte weer de komende dagen in. Hij zal goedlachs blijven, maar van binnen koken. In de tweede helft ging het wat beter. Nieuw bloed en elan. Niet dat het verder iets voorstelde, maar in plaats van een twee voor de eerste helft krijgen ze van mij een vier voor de tweede helft. Dit om positief te blijven.

Hoop

We moeten echt gaan waken dat de club niet blijft afglijden naar de donkere krochten van de Eredivisie. Het is weliswaar nog vroeg in het seizoen, maar zicht op beter is er niet. We kunnen niet blijven hopen dat het best wel goed zal komen. Ik zie het niet. Niet op het veld en de selectie, en ook niet bij de technische staf. Wie bedenkt toch telkens dat met name de spelers met naam en bewezen diensten keer op keer volledig door het ijs zakken door ze vanaf het begin op te stellen. Ze leveren eenvoudig niet. Klaiber, Labyad, Toornstra en Viergever moeten het team in principe dragen. Het tegendeel is waar. Keer op keer en wedstrijd na wedstrijd. Maar er is hoop.

Gelukkig komt aanstaande zondag Feyenoord naar de Galgenwaard. Stijf uitverkocht en de hele week keihard trainen om Feyenoord te verslaan. De strijd gaat beginnen. Feyenoord zat er ook niet lekker in de eerste twee wedstrijden. Maar tegen Almere City lieten zij zich gelden. Dat tankt vertrouwen. Ben weer zeer benieuwd hoe ze de fans van Feyenoord in toom zullen houden bovenin de tribunes op de Cityside. Keer op keer bevinden zich daar tientallen fans van Feyenoord. Mijn zegen hebben ze, maar het blijft een risico. Misschien een optie voor FC Utrecht om Max Verstappen een praatje te laten houden op Overvecht-Noord. Met name over de wil om te winnen en wat je daar allemaal voor moet laten en vooral doen. Ongekend wat Max presteert. Het zou voor FC Utrecht kunnen betekenen dat 0 uit 4 niet in de boeken komt. Het zwartste scenario wat ik maar kan bedenken. Zondag Circus Boltini of zullen wij ongekend worden verrast door de technisch staf en de spelers? Eigenlijk vrees ik met grote vreze!