Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Driemaal alaaf voor FC Utrecht’

Wie voor een spetterend FC Utrecht – Fortuna Sittard naar de Galgenwaard was gekomen, kwam bedrogen uit. In het stadion was dat ook te zien. 18.000 fans hadden de moeite genomen. Dat viel ons wel tegen. Maar de verklaring was er. Het carnavalsweekend.

Niet dat de carnavalfans veel gemist hebben, maar onze voorkeur ging toch naar de Galgenwaard. Natuurlijk hopende op de evenaring van een ongeslagen status-record. Maar ook naar hoe het Brandenhorst, Lammers en Iqbal zou vergaan.

De eerste twintig minuten ging het een beetje over en weer. Weinig hoogtepunten. Maar daar was dan weer Taylor Booth. Lammers had het goed gezien en daar was de 1 – 0 voor FC Utrecht. Dat beloofde nog wat de eerste helft. Fortuna Sittard naar achteren leunend en FC Utrecht die geen bres kon slaan. Frans van Seumeren zal er ook weinig lol aan hebben beleefd. Hij was op de Bunnikside aanwezig. Wel veel lol aangaande het gesprek met Michael Mols. Samen met Thijs van Es (algemeen directeur) gingen zij gedrieën tevreden op de foto. De kou lijkt uit de lucht. Wel jammer dat de club er naar buiten toe niets over communiceert.

Tekst loopt door onder de foto

Kristoffer Peterson zagen we in de tweede helft niet meer terug bij Fortuna Sittard. Was razend populair maar bakt er tot heden weinig van in Sittard. Het was wel iets aantrekkelijker de tweede helft. Dat resulteerde in de 2 – 0 door Boussaid. Kat in het bakkie. Enkele minuten later weer raak. Wederom Taylor Booth. Het sluitstuk was voor Sam Lammers. Zag zijn werklust beloond met een fraai doelpunt. Eindstand 4 – 0. Er moest wel een VAR aan te pas komen. In tegenstelling tot de laatste minuut in Heerenveen oordeelde de VAR dat Lammers zijn goal mocht vieren.

Nu op naar Enschede en dan Heracles thuis in de Galgenwaard. U zult mijn twee bijdrages moeten missen. We gaan naar verre zonnige oorden. Maar precies op tijd weer terug om aanwezig te zijn bij de wedstrijd Ajax – FC Utrecht. FC Utrecht komt meer en meer in vorm. Ajax is nog heel ver van een top vorm. Hopelijk kunnen we daar op zondag 3 maart van profiteren.