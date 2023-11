Ben ten Boden over FC Utrecht: Een 3 – 3 ruststand had niet misstaan

Ron Jans had zijn elftal wederom gewijzigd voor de wedstrijd tegen Sparta. Het blijft zoeken naar de juiste basis elf. In het uitverkochte Kasteel was er een volle minuut stilte voor een overleden Sparta-icoon. Het bezoekersvak was volledig uitverkocht. Wederom honderden FC Utrecht-fans. Seuntjens zorgde al na vijf minuten voor de 0 – 1. Een prima uitgespeelde aanval. Dat belooft wat voor de rest van het duel.

FC Utrecht bleef fier overeind. Sparta grossierde in het missen van kansen. FC Utrecht in mindere mate. Barkas blijft een sta-in-de-weg voor veel spitsen. Wel zal Barkas niet al te veel onnodige gele kaarten moeten pakken, zijn langzaamaan-acties zijn onnodig. Scheidsrechters gaan op hem letten. Sparta kreeg net voor rust wel loon naar werken. We gingen met 1 – 1 de rust in. Het was een erg vermakelijke wedstrijd.

In de tweede helft gebeurde het dan toch. Via een klutsbal was daar dan de eerste goal van Lidberg. FC Utrecht kwam op 1 -2. Hopelijk konden zij dat vast houden tot het einde van de wedstrijd. Drie punten er bij schrijven was eigenlijk wel een must. De onderste regionen is niet waar FC Utrecht thuis hoort. Sparta had voldoende kansen voor de 2 – 2, maar uiteindelijk bleef het bij een 1 – 2 overwinning voor FC Utrecht. Zestiende plaats met twaalf punten. Weer een stapje verder onderweg naar boven. Maar het staat allemaal weel heel dicht bij elkaar.

Volgende week zondag een uiterst lastig thuiswedstrijd tegen AZ Alkmaar. Ze staan niet voor niets derde. Het is wel weer een waardeloze tijd, 16.45 uur. De weersvoorspellingen worden we ook al niet vrolijk van, thermokleding ligt al klaar. Ron Jans mag de komende week weer gaan wikken en wegen. Een effectief strijdplan kan een mooie Sinterklaas-surprise opleveren.

Ophef

Overigens was er afgelopen week op X de nodige ophef over een Sinterklaasfeest voor de kinderen, georganiseerd door de Supportersvereniging van FC Utrecht. Er waren…… te zwarte Pieten aanwezig. Ik word wel een beetje moe van die heksenjacht op het feest der kinderen. Het neigt naar extremisme. Ga wat nuttigs met je leven doen en laat een feest voor kinderen feest blijven!

Het ligt op het puntje van mijn tong om een bepaalde oproep te doen in de aanloop naar de wedstrijd en het Sinterklaasfeest. Ik doe het maar niet. Laat FC Utrecht de sportieve successen maar behalen. Dan hebben de kinderen dubbel feest. Geen last van extremisten en FC Utrecht op weg naar het linker rijtje. Een fijne 5 decemberavond allemaal. En wie zoet is krijgt lekkers en anders…