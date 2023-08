Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Een snikhete middag op de Cityside’

FC Utrecht speelde op een redelijk niveau tijdens de uitwedstrijd tegen PSV, ondanks de nederlaag. Met een beetje geluk scoorde je daar een aantal doelpunten. Wie anders zou dat moeten zijn dan Douvikas? Maar het was uiteindelijk een 2 – 0 nederlaag. Op zich niets bijzonders, we winnen bijna nooit in Eindhoven. Maar het heeft wel voldoende optimisme gekweekt om er tijdens de eerste thuiswedstrijd in de Galgenwaard eens goed voor te gaan zitten. En dat deden bijna 20.000 supporters!

Dat was een mooi aantal. En ook zijn er meer seizoenkaarten verkocht dan vorig jaar. Dat wil wat zeggen over hoe FC Utrecht leeft. Het vorige seizoen was natuurlijk een seizoen om snel te vergeten met als dieptepunt de wedstrijd Spakenburg thuis. Ook heeft Jordy Zuidam weer zijn best gedaan. Naam na naam kwam naar FC Utrecht. Filevorming van zaakwaarnemers was het gevolg. Aan Silberbauer de taak om de klus te klaren.

In een bloedhete Galgenwaard waren we er klaar voor. Het splinternieuwe veld zag er als een biljartlaken uit. De sproeiers deden de rest. Mogelijk dat ze ook eens op de tribunes gericht kunnen worden tijdens deze temperaturen. Vol in de zon tikte mijn horloge 32 graden aan. In de eerste helft waren beiden teams ook bevangen door de hitte. FC Utrecht bakte er weinig van. Te weinig strijd en passie, en Heerenveen naar de keel grijpend. Onsamenhangend en volstrekt niet op elkaar ingespeeld. Dit ondanks een lange en intensieve voorbereiding. In het FC Today-magazine was Van Der Hoorn duidelijk: “Strijden voor Europees Voetbal.” Nou dat hebben we gezien vandaag. In de eerste helft vielen de mensen in slaap. Zelfs de worstenverkoper zette geen zoden aan de dijk. Waar waren de ijsjes?

Tweede helft

In de tweede helft verwachtten wij toch een ander FC Utrecht. En dat gebeurde ook. Er was meer power en ze gingen op zoek naar de 1 – 0. Vette pech met twee ballen op de lat. De vermoeidheid nam toe. Dit ondanks een intensieve voorbereiding. En dan plots de 0 – 1 twintig minuten voor tijd. Alles of niets dan maar en er kwamen diverse wissels. In blessuretijd de 0 – 2. Klaar, over en uit. Deze wedstrijd was zoals zovelen het vorige seizoen. Zaad wedstrijden. Meestal FC Utrecht onwaardig. Waar blijft het de tegenstander naar de keel grijpen voor minstens 70 minuten? Waar blijft de interactie met de hel van de Galgenwaard?

Jazeker, de fans zongen uit volle borst dat we Europa ingaan. Sarcasme ten top. Maar als Silberbauer niet heel snel de zaak tactisch en technisch op de rit krijgt, en de spelersgroep niet beseft wat we willen zien in de Galgenwaard, zal ook dit seizoen in een deceptie eindiggen. En wat als ook nog Douvikas de poorten van de Galgenwaard verlaat? Ik zie op dit moment geen speler die er meer dan tien zal maken. Aanstaande zondag naar Zwolle. Wellicht komen we daar tot een aansprekend resultaat. Tot die tijd maar even niet op teletekstpagina 819 kijken.