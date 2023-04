Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Een zaad pot met drie punten’

Wie sadomasochist is, kwam bij FC Utrecht tegen FC Twente aan zijn trekken de eerste helft. Het is na Spakenburg een steeds terugkerend fenomeen. FC Utrecht is als team niet in staat om vanaf het begin van de wedstrijd dat te brengen wat nodig is om het publiek te vermaken.

In de eerste helft viel er weinig tot niets positiefs te ontdekken. Of het moet zijn de tiende en vierentwintigste minuut, toen er twee doelpunten van FC Twente werden afgekeurd. Net voor rust was er een grote kans voor Douvikas. Maar helaas geen nummer 15. Wij ergerden ons kapot. Dat nam in de rust alleen maar toe. Een paar zangertjes op het veld met een geluid wat nog steeds allerbelabberdst is. De sfeer was overigens ver te zoeken in het stadion zonder de fans van FC Twente.

In de tweede helft wat kleine verbeterpunten. Natuurlijk een derde afgekeurd doelpunt van Ricky van Wolfswinkel. Het hoogtepunt, de goal van Sander van de Streek. Maar ook de komst van Bozdogan en Dost. En de Bunnik – Side maakte er nog een leuk feestje van. Maar toch, FC Utrecht moet zich oprecht grote zorgen maken. Te beginnen met aanstaande zondag. Feyenoord uit. FC Utrecht in deze vorm kon wel eens volledig afgeschminkt worden. Dit ondanks de steun van 800 FC Utrecht-supporters. Toewerken naar de Play-Off. Met op zaterdag 6 mei de uitwedstrijd tegen Cambuur. Dit zonder FC Utrecht-supporters tot heden.

Waren het normaal de geledingen die op de bres sprongen, nu is het tot mijn grote verbazing en vreugde de club FC Utrecht die een juridische procedure is gestart om voor elkaar te krijgen dat er FC Utrecht-fans welkom zijn in Leeuwarden. FC Utrecht acht de kans niet erg groot, maar toch respect dat ze er voor gaan. Bij een negatief oordeel, kunnen de geledingen na twee eerdere aangevraagde demonstraties voorafgaande aan een wedstrijd, nu wel oproepen en organiseren om daadwerkelijk ook te gaan. De tijd is er rijp voor. Immers, we moeten ook nog de Play – Off in. Dit met een vol uitvak. Niets doen is geen optie!