Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Erik Ten Hag’

Het zal je maar gebeuren dat een club als Manchester United een speler van FC Utrecht in het vizier heeft. Vooropgesteld, ik ben een fan van Erik Ten Hag. Voor mij nog steeds de grondlegger van een bepaalde topsportmentaliteit bij FC Utrecht. Taylor Booth is de gelukkige. Voor FC Utrecht hoop ik dat het slechts een opmerking van Ten Hag is.

Booth had gisteren een iets mindere dag, maar in potentie is hij een speler die nog veel beter kan. Laat FC Utrecht daarom maar zuinig zijn op hem. Wie ook begint op te vallen is Can Bozdogan. Het zou mij niet verbazen als ook hij bij topclubs op de radar staat. En dan natuurlijk Tasos Douvikas. Weer een aantal Griekse vlaggen in het stadion en een spandoek waar zijn doelpunten worden bijgehouden! Geweldig.

De eerste helft begon fel maar ditmaal was het Van Hooijdonk die binnen twee minuten vrij voor Barkas kwam, maar Van Hooijdonk faalde. FC Utrecht scoorde niet binnen het kwartier. Wie hoopte op een scenario zoals tegen AZ Alkmaar, kwam bedrogen uit. De strijd was aanwezig, de doelpunten echter niet.

Tweede helft

In de tweede helft was het iets beter. Het was ons duidelijk. Wie scoort die wint. FC Utrecht bleef fanatiek de aanval zoeken. Dat resulteerde in een penalty. Klusje voor Douvikas. Matig ingeschoten maar wel al zijn elfde doelpunt. De 10 minuten blessuretijd brachten geen verandering in de stand. De drie punten bleven in de Galgenwaard. Het feestje werd gevierd in het stadion. Zelfs toen de spelers al naar binnen waren, feestte men op de Cityside nog even door. Mede door een overtollige stortvloed aan alcoholische dranken ging dat iets te uitbundig.

Tekst loopt door onder afbeelding

Aanstaande dinsdag weer een erg belangrijke wedstrijd. Voor de beker uit naar Alkmaar. Inmiddels is het bezoekersvak stijf uitverkocht. 750 supporters van FC Utrecht zullen per bus en auto de reis maken. Een mooie wedstrijd op voorhand. De halve finale voor de beker kan immers gehaald worden. Ik acht FC Utrecht als cup fighter een redelijke kans toe. Bekerwedstrijden staan op zich. Michael Silberbauer, kan erover meepraten. Mocht FC Utrecht doorgaan, dan zal er zo langzamerhand wel weer een thuiswedstrijd mogen volgen voor de beker. We gaan het weer beleven.

In Alkmaar de klus klaren en dan op zondag door naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse. Mocht ook daar een positief resultaat volgen, dan is de top 4 wel erg dichtbij aan het komen. Voor FC Utrecht staan de sterren goed. Er is kwaliteit, strijd en passie. Een aantal pareltjes is mooi meegenomen en mocht de financiële situatie nijpend blijven, dan kan ik hem wel invullen. Helaas is het sinds jaar en dag een gegeven dat de beste spelers FC Utrecht zullen verlaten. Hoe mooi zou het zijn om daar nu eens een jaar lang een stokje voor te steken. Dan is er genoeg tijd om een groter spandoek voor Douvikas te maken. Eentje met plaats voor misschien wel 25 kruisjes. Dit exclusief de Europese wedstrijden.