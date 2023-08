Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Espanyol, de ploegenpresentatie en Marcus’

Een week voor de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht stond de laatste oefenwedstrijd op het programma. Het Spaanse Espanyol, spelend in de Segunda Division, was de tegenstander. In de Galgenwaard is het wel eens drukker geweest. FC Utrecht speelde bij vlagen een prima eerste helft. En wie anders dan Douvikas opende binnen twee minuten de score. Zijn transferwaarde stijgt met de dag. Of, zou hij blijven? Dat denk ik niet.

Tien minuten voor rust was het weer Douvikas die de 2 – 0 maakte. Dit keer via een penalty. De telefoon van Jordy Zuidam zal wel heet aangelopen zijn.15 miljoen euro ligt op de loer. Keeper Barkas had niet veel te doen in de eerste helft.

In de tweede helft werd het duel wat minder. De vele wissels deden de wedstrijd niet goed, maar toch was daar Labyad die een niet te missen kans kreeg. 3 -0. Met nog vijfentwintig minuten te spelen, kwam Espanyol een beetje uit zijn schulp maar het zette geen zoden aan de dijk. De uitslag van 3 – 0 was terecht maar er is nog wel veel werk aan de winkel voor Silberbauer. Maar eens zien wie er aan de start komen tegen PSV. Zelden pakken we daar punten. Alles zal mee moeten zitten voor een goed resultaat. Na afloop was op het veld ook nog de spelerspresentatie en dat was FC Utrecht onwaardig. Is er nou niemand die strak de regie in handen kan nemen?

Marcus

Het was supporter van het eerste uur Marcus van den Heuvel die er weinig woorden aan vuil wilde maken. Deze bekendste taxichauffeur uit Utrecht was samen met een aantal dierbaren uitgenodigd in Skybox 417. Marcus is herstellende van een openhartoperatie. Overigens heeft Marcus toestemming gegeven deze medische info te delen. In de box was het Koninklijke echtpaar Peek en voormalig speaker Ben Korver verantwoordelijk voor de gasten. Persoonlijk ken ik Annemarie en Antoon Peek al tientallen jaren. Net als Ben Korver. De oude verhalen deden dan ook snel de ronde.

Het gast vrouw/heerschap was uitmuntend. Marcus en zijn dierbaren werden tot in de puntjes verwend. Ook het gesprek later met Gert Kruys en Marcus deed de harten sneller kloppen. Er zijn er niet veel meer in de organisatie zoals Gert. Het blijft mooi hoe FC Utrecht omgaat met verzoekjes voor iets extra’s. Vanuit het Hart. Ook voor boefjes vanuit het verleden.

Nu op naar Zaterdag. Ik ga voor een gelijkspel. Gezien de selectie zou het mij niet verbazen. Op papier ziet het er weer prima uit. Maar ja, de praktijk zal het uitwijzen. Het zal toch een keer een topseizoen moeten worden. Dan dit seizoen maar. Tot slot een dank aan Nathan Voet van FC Utrecht voor de leuke avond.