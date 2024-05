Ben ten Boden over FC Utrecht: Euro papa!

Sam Lammers gaf in het FC Utrecht FC Today-programmaboekje al aan wat er verwacht werd vandaag: “Nu gaat het om de knikkers, dus moeten we extra scherp zijn.” In de volle Galgenwaard zaten we er klaar voor. Ook enkele honderden supporters van Vitesse.

Net voor aanvang van de wedstrijd werd de jarige Frans van Seumeren toegezongen door duizenden fans. In het bezoekersvak moeten ze jaloers meegeluisterd hebben. Hadden ze in Arnhem maar zo een suikeroom. Niets is minder waar. Vitesse moet serieus vrezen om de licentie te verliezen. De firma list en bedrog moet bloeden voor jaren marchanderen.

Hier in Utrecht weten wij er alles van. Zwartgeldaffaires en bijna failliet. We gingen zelfs met kwartetten langs de deuren en de selectie nam een liedje op. Uiteindelijk heeft de gemeente Utrecht de helpende hand geboden. We hadden geluk. In Arnhem hoeven ze geen beroep te doen op de gemeente of de provincie. Het uiterst duistere en ondoorgrondelijke financiële plaatje, is nog steeds niet helder en duidelijk. Zelfs de bank heeft de relatie verbroken. Dan is er echt wat aan de hand.

Maar goed, Vitesse had de eerste helft iets meer te vertellen dan FC Utrecht. Een uiterst zwakke en onaantrekkelijke eerste helft. Bij FC Utrecht niets te merken van extra scherp zijn. Op Barkas na. Met een uitstekende redding in de achtendertigste minuut voorkwam hij de 0 – 1. Dat was zo een beetje het enigste opwindende moment in de eerste helft. Met een fluitconcert lieten de fans hun ongenoegen blijken. Het was eigenlijk bedroevend voor een club welke wil gaan strijden voor de finale van de play-offs. En wat we in de rust voorgeschoteld kregen, was nog bedroevender. Geen idee wie het waren, maar doe voortaan maar Rick Hoogland of Marco Schuitmaker.

In de tweede helft zagen we een goed begin van FC Utrecht. Victor Jensen was direct goed voor de 1 – 0. Tevens de mededeling van hem dat er een kindje op komst is. Er gebeurde het een en ander op het veld. Maar groots was het nooit. Gele kaarten en wissels kwamen eraan. Net als een overvliegend vliegtuig met een sleeptekst: Vitesse succes in de KKD. Nog even wat zout in de stinkende wonden van Arnhem. En op de Zuidtribune een oranje spandoek met de simpele tekst: Keuken Kampioen. Het was de aanleiding tot enkele schermutselingen op de Zuidtribune.

Uiteindelijk ging FC Utrecht er met de overwinning vandoor. Het resulteerde in een zesde plaats. Moet wel gezegd, NEC heeft maandag nog een wedstrijd te spelen. Plaats vijf is nog wel in zicht. Maar dan zal Ajax punten moeten laten liggen en FC Utrecht alles moeten winnen. Sparta thuis en AZ uit. Het scenario Ajax – FC Utrecht sluit ik gelukkig bijna uit in de Play Off. Dat scheelt een hoop kopzorgen. Ajax heeft geen stadion beschikbaar. Geen uitfans welkom op een bepaalde locatie lag zeker voor de hand. Hopelijk twee thuiswedstrijden in de play-offs. Dan moet er wel anders gevoetbald worden. Op het scherpst van de snede. Op de beats van……… Euro papa! En van je Euro Euro Utreg komt er aan!