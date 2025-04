Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Eviva España’

De Efteling had vandaag een topdag. De Paashaas ook. Even dachten wij in de Efteling te verblijven. En dat was ook voor aanvang wedstrijd. Een mooie optocht eindigend bij de hoofdingang. Een mooi gebaar van de fans richting de selectie en staf. De aanwezigen konden het waarderen. Een volle Galgenwaard. We waren er klaar voor.

Ajax nam het initiatief. Zij lieten blijken om de titel niet meer uit handen te geven. Beide teams klapten er op. Stevige duels. Met name tussen Van Der Hoorn en Brobbey. Na enkele minuten raakt Ajax de paal en ook nog de lat. Dat was wel een wake up call voor FC Utrecht. Er volgden stevige duels. Tegen en over de rand.

FC Utrecht speelde prima. Ajax had wel de overhand. Het deerde FC Utrecht niet. De passie en strijd deed de Galgenwaard goed. En dan, Haller met de 1 – 0. Jammer dat Haller het niet uitbundig vierde. De Galgenwaard ging uit zijn dak.

Ook de hoofdtribune speelde vandaag een belangrijke hoofdrol. Massaal gingen ook zij achter het team staan. Meestal bedeesd en rustig, nu uitzinnig. Tijdens de eerste helft werden er ook nog wat spandoeken van de City Side verwijderd. De boel stond op scherp zal ik maar zeggen. Beetje kinderachtig om die doeken weg te halen. De rust in met 1 – 0.

Tekst loopt door onder de foto

We zijn nauwelijks 10 minuten onderweg, of daar is de 2 – 0 wel of niet. Miquel Rodriquez. De VAR grijpt in. Goal! Hoe gek werd de Galgenwaard, uniek hoor die sfeer. Ajax gaat wisselen. Het hielp ze niet. Wel Rodriquez. Eviva España met zijn tweede en de 3 – 0! Net zijn contract verlengd en dan zo voor de dag komen. Bien heco Miquel!

Niet veel later ontsnapte Traore aan een verdiende rode kaart. Trapte hard naar de uitblinkende Barkas. Ajax bleef aanmodderen. FC Utrecht klaar voor de genadeslag. En daar was Aaronson verantwoordelijk voor. 4 – 0! U moet er bij geweest zijn om het te geloven. De sfeer werd als ooit een wedstrijd thuis tegen Vitesse. Toen konden de spelers elkaar niet meer coachen door de herrie vanaf de tribunes.

Ook een massale aubade aan Ron Jans. Hij kwam van de bank en wees naar zijn team en staf. Duidelijk een topmanager. Ajax weggepoetst met 4 – 0. Feyenoord voelt de druk voor plaats drie. Aanstaande vrijdag op naar Waalwijk. Daar kan de klap mogelijk worden gegeven op een Europees ticket. Moet alles wel een beetje mee zitten.

Winnen van Ajax doet het altijd goed. Maar deze was wel heel speciaal. Een geweldige sfeer en honderd procent support. Wel jammer dat Sharon Dijksma er niet bij was. Althans, ik heb haar niet gezien. Mij bereiken signalen dat er een overleg op poten wordt gezet. Maar, wel een… geheim overleg. Sharon, wat, kom op zeg. Wat heb je te verbergen? Daar trappen de SV/TS denk ik niet in.