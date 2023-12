Ben ten Boden over FC Utrecht – Feyenoord en het seizoen: ‘De rode loper’

Gelukkig waren we op tijd bij de Kuip. We schrokken wel even van de lange rijen. Net op tijd zaten we op onze plaatsen. In de Kuip houden ze er een apart toegangssysteem op na. Toen we eenmaal zaten, en de wedstrijd al 20 minuten onderweg was, kwamen er nog steeds supporters binnen. Het uitvak puilde uit met 1100 FC Utrecht-supporters.

Kijkend naar de opstelling van FC Utrecht beloofde dat niet veel spektakel. Barkas, waar was hij? Vreemd hoor, om Barkas op de bank te zetten. Maar goed, Branderhorst maakte een prima indruk. Voor hem was het wel heel zuur dat FC Utrecht in de achtste minuut de rode loper uitlegde voor Kelvin Stengs. De 1 – 0 was een feit. De bomvolle Kuip veerde op. FC Utrecht stelde er niet al te veel tegenover.

De aanvallende pogingen brachten niet wat wij hoopten. Het overbekende verhaal. Het ontbeert FC Utrecht aan een scorende spits. Vijf minuten voor tijd moesten wij wel vastgeplakt blijven zitten op onze stoelen. Booth met een intikkertje en met 2 – 1 de rust in.

Maar toch, komen jullie uit Utrecht? Ja inderdaad. Er ontstond een vriendelijk gesprek. Of we een biertje wilden. Daar bedankten we vriendelijk voor.

Jans moest wel wat gaan doen in de rust. Het had ook zo maar 4 – 1 voor Feyenoord kunnen zijn. Helaas viel Booth al na tien minuten uit met krampverschijnselen. Bart Ramselaar werd zijn vervanger. Het bracht wat meer flair. FC Utrecht probeerde het wel, maar het zette geen zoden aan de dijk. Beetje uitgeblust voetbal. En ook niet echt de killersmentaliteit.

Jordy Zuidam zag het met lede ogen aan op de Business Seats van de Kuip. Ook de drie wissels die Jans doorvoerde resulteerde niet in een alles of niets. De wedstrijd bloeide dood. Geen FC Utrecht-balletje in de bak voor de loting. Ik kijk uit naar de winteraankopen die Jordy Zuidam gaat doen. Maar ook de overbodige spelers die een vrije uittocht krijgen.

Kijkend naar dit FC Utrecht de afgelopen maanden, kan ik er niet warm van worden. Sportief is het zeer matig. Voetballend bij vlagen leuk en vermakelijk. Om positief te blijven. Zuidam zal echt met kwaliteit voor de dag moeten komen om na de winterstop een heel ander FC Utrecht te laten zien. Ron Jans moet de zweep erover laten gaan en wellicht komt dan de rode loper voor Jans.

Michael Mols

Ik had niet gedacht dat ik nog terug moest komen op de affaire Mols. Maar vandaag mocht ik in de media lezen dat Mols geen stap meer zal zetten in stadion Galgenwaard en op het training complex. Michael Mols, de rustige en altijd vrolijke Mols. De club heeft hem ongekend in het hart geraakt. Dat Mols uithaalt in de media zegt genoeg. Er moet iets heel goed fout gegaan zijn. Horen we Zuidam, Van Es of Frans van Seumeren erover?

Met name van Frans valt het mij tegen. Er als de kippen bij zijn om de kleedkamer in te stormen, maar voor een absoluut icoon gaan de lippen op elkaar. Kom op Frans, toon je een kerel en zorg voor eerherstel voor Michael Mols. Ik ga niet opteren voor een standbeeld voor Mols zoals in de Kuip er een standbeeld staat voor Coen Moulijn. Zo ga je met helden om. Maar het afschieten van Mols kan gewoon niet.

Ik kijk alweer uit naar de nieuwjaarsreceptie. De Algemeen Directeur zal er weer een mooi afgelikt verhaal van maken. De uitsmijter zal gaan over de definitieve aankoop van het stadion. De grasmat zal de beste worden van Nederland. De sponsorovereenkomsten zijn gestegen. Van de nieuwe spelers verwachten we veel. En FC Utrecht zal mee gaan doen voor plaatsing Play-off. Wij doen elke dag 24 uur ons best om van FC Utrecht een geweldige club te maken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Zooitje

Maar puur kijkend naar de feiten is het simpelweg een zooitje bij de club. We staan dertiende en moeten maar afwachten waar dat zal eindiggen. De volksclub moet hopen op een miljoenentransfer om de begroting te dichten. Nogmaals gesteld, het financiële plaatje gaat voor de sportieve ambities. Ook dat moet stoppen. Sportief succes gaat voor financieel gewin. Zo doorgaan zal het spreekwoordelijke failliet betekenen van FC Utrecht. Als dat al niet het geval is. Michael Mols die in de media zijn gal spuwt. Een bloody shame! De directie en RVC hadden het nooit zover moeten laten komen. Zondag 14 januari gaat het weer gebeuren. Vitesse uit. Over 2 dagen start de verkoop. Ik gok in 10 minuten uitverkocht. Vitesse naar de KKD! Fijne Kerstdagen allemaal.