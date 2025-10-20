Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Freiburg, Freiburg  Utreg komt eraan!’

Fier wapperde op de Zuid-tribune de Nederlandse drie kleur. Dat ongelooflijke gezeik over het tonen van de vlag! We zijn trots op Nederland en trots op FC Utrecht. Gelukkig kon de drie kleur blijven wapperen. We waren benieuwd hoe FC Utrecht uit de verf zou komen. Twee weken kunnen voorbereiden op Volendam.

Vader en zoon Kruys in de Galgenwaard. Utrechters in hart en nieren. Ooit nekte Rick Kruys zijn vader als trainer. Een uniek moment in de Galgenwaard. Ik zie Rick nog wel eens zijn intrede doen als trainer hier. De eerste helft zagen we weinig van een goede voorbereiding. FC Utrecht begon wel uiterst fel. Speldenprikjes deerde Volendam niet. Het was Jonathans die Volendam ter wille was. Dat mag niet gebeuren. Volendam op de 0 – 1. En dat net voor rust. Een erg matige eerste helft.

Ook het duo Haller/Min viel weer op. En niet ten positieve. In de rust tijd om puin te ruimen. In de tweede helft, geen Jonathans. Rodriquez mocht het laten zien. Blake plots met de 1 – 1. FC Utrecht ging er vol voor. Een kwartier voor tijd de 2 – 1. Karouani met een pegel. FC Utrecht ging voor de 3 -1. En dat lukte. Rodriguez pikte zijn doelpunt mee. Het feest kon beginnen.

Dat zou ook zo maar kunnen zijn in Freiburg. Ons volgende Europese avontuur. Ik laat de kaartverkoop maar even voor wat hij is, maar de uittocht is enorm. Trein, auto, busjes en touringcars, zullen duizenden FC Utrecht supporters naar Freiburg brengen. Ik reken erop dat er weer een fan plein georganiseerd zal worden. Dat was tot heden steeds een succes.

Sportief moet FC Utrecht nu wel drie punten gaan pakken. Dan kan het Europese muntje wellicht nog de goede kant op vallen. Over het algemeen waren de uitslagen tegen Duitse tegenstanders, niet positief. Natuurlijk, HSV uit was uniek. In Arnhem kregen we een sportieve oorwassing. Tevens wat supporters perikelen. We gaan het weer zien en beleven. FC Utrecht is niet kansloos. Gaan voor de drie punten. De 3500 uit Utrecht, zullen tot in de late uurtjes het bier vermoedelijk volledig op drinken.

Ben ten Boden