Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Gecontroleerde overwinning’

Het was wel even opletten in Oss. Om het stadion te betreden, waren er steekproeven gaande aan identiteitscontroles. Een aantal FC Utrecht-supporters was de klos. Wij gedragen ons als malle Pietje. En dat hielp. We waren binnen.

We zagen een ander elftal dan we gewend waren. Tegen Top Oss, mocht dat geen probleem zijn. FC Utrecht werkte hard en er waren wat kansjes. Jammer dat de corners te weinig gevaar brachten. Maar het doorgaan in de beker moest wel gebeuren. Demircan bracht de vreugde. Een prima 0 – 1. Na een half uur de verdiende voorsprong.

Top Oss deed goed mee en bleef een taaie kluif. Keeper Brouwer bleek weer een goede vervanger van Barkas. In de tweede helft een nog fanatieker FC Utrecht. Maar toch, de 0 – 2 zou de wedstrijd beslissen. Dat duurde even. Het gebrek aan scorend vermogen was weer duidelijk. De 1 – 1 kon ook zomaar vallen. Jans bracht Jensen. En dan weten we het wel. Vijf minuten voor tijd de 0 – 2.

In ons vak toch weer tientallen FC Utrecht-supporters. Vrijdag zijn we erbij. De loting voor de volgende ronde. Ik mag hopen thuis. Dan op zondag de gedoodverfde landskampioen in de Galgenwaard. Kan FC Utrecht voor een verrassing zorgen? Lastig, maar niet onmogelijk. En wat gaat er met Karouani gebeuren? Miljoenen lonken? Die zijn nodig voor een fitte en direct inzetbare spits. Het kan het verschil maken voor weer een Europees ticket.

Dan nog de kaartverkoop Celtic uit. Die komt ook van de grond. Het levert alweer veel stof tot spreken op. Met als grote verliezer supportersorganisatie True Support. Het bestuur van True Support is woest. Wel erkend als officieel orgaan, maar worden genegeerd en krijgen van de club niet de mogelijkheid om voor hun donateurs een mooie awayday te organiseren. Zou de nieuwe algemeen directeur van FC Utrecht, Edo Keuning, überhaupt iets van empathie hebben richting True Support?

Ben ten Boden