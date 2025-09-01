Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Gekkenhuis!’

Het was afgelopen zaterdagavond even voor achten. Ik dacht al, wat is er aan de hand? Opeens een aantal berichten op mijn telefoon. Omdat het mijn werk weekend was, keek ik niet gelijk. Maar het werden er wel heel veel. Wat nu? 20.00 waren de speel data voor de EL bekend gemaakt. Ik ging ervan uit dat het pas op zondag zou zijn. Maar wat nu? De collega’s maar even lief aangekeken en het verzoek gedaan mij maar even te ontzien. En dat wierp zijn vruchten af. Als de brandweer ben ik begonnen met het plannen van de reizen. Dan zijn er ook nog mensen die gaan bellen en berichten blijven sturen. Bloed irritant. Gelukkig ben ik ruim bekend met hoe en waar te handelen als het gaat om het boeken van reizen. Niet voor de hoofdprijs, maar comfortabel, niet te duur en prima vliegtijden.

Het heeft in die anderhalf uur wel wat zweetdruppels gekost. Maar uiteindelijk is het voor mij en mijn reisgenoten gelukt om net onder de 211 euro te blijven per trip naar Noorwegen, Spanje en Schotland. Duitsland doen we met een gehuurde bus voor 9 personen. Eerlijk gezegd kwam er op zondag nog wel een wijziging voor Glasgow. Die reizen werden wel erg duur. We vliegen nu op een andere plaats en pakken daar de auto. In een groepsapp, waar ik in zit met nog ruim 600… personen ging de teller naar honderden berichten. Heb het geluid maar uitgezet. Het geeft wel weer aan hoe FC Utrecht leeft onder de supporters en dat zij beseffen dat zij iets uniek aan het meemaken zijn.

PEC Zwolle

In een uitverkocht stadion mocht FC Utrecht aantreden tegen PEC Zwolle. Ook het uitvak was wederom uitverkocht. De sfeer was prima. FC Utrecht oogde fit. PEC Zwolle mocht het spel maken. En dat deden ze ook. Het eerste kwartier had het zo maar 1 – 0 kunnen worden. Maar wellicht is dit FC Utrecht zo volwassen geworden, dat zij er iets bewuster mee omgaan. Er is een goede vibe en de kwaliteit loopt over. Iets van, ons kan niets gebeuren. Ook nu weer Lisa. Respect voor de wijze hoe Nederland hierop reageert.

Dan even voor rust, de oud Zwollenaar Van den Berg met de 0 – 1. Ingetogen vierde hij zijn goal. Hij zat er goed in trouwens. Enkele minuten later de 0 – 2! Murkin. Wat een weelde. En nog steeds, Karouani. Speelt er nog steeds wat rond hem? Zoals zo vaak, kwam FC Utrecht beter uit de startblokken. Maar het was Zwolle met de kansen voor de 1 – 2. Demircan liet zich als nieuweling gelijk zien. Barkas liet een presentje vanaf de trinune niet ongemoeid. Het stond hem goed. FC Utrecht wordt beter en beter. Vertrouwend in de eigen kwaliteiten en staf.

Nu twee weken geen voetbal. Rusten, herstellen en klaar zijn voor Groningen thuis. Maar ook 25 september. Aanvang 21.00 uur. FC Utrecht – Lyon. Een ijzersterke tegenstander die gewend zijn Europees te spelen. Andere regels en andere wetten. De passe – partouts komen eraan. Ik ga ervan uit dat de Galgenwaard volledig uitverkocht zal zijn.