Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het feest gaat door’

De rit met de huurauto ging voorspoedig. Om diverse redenen vertrokken wij op donderdag rond 08.00 uur. Tegen 18.00 uur waren we bij de fanzone van het stadion. Daar was het feest. De beelden van de corteo zagen er geweldig uit. Op het fanplein, veel oudgedienden. Fans liepen door elkaar en geen wanklank. Politie aanwezig, maar vriendelijk. De 2000 FC Utrecht-supporters vermaakten zich prima. Tot de eerste helft begon.

Het repeteert. De eerste 45 minuten zien we te veel een onrustig en zoekend FC Utrecht. Het doelpunt van Servette was slecht verdedigd en zo vrij als een vogel kon Servette scoren. Dat was een domper. Servette bleek geen laagvlieger. We waren blij dat de rust aanbrak.

Jans weer de tijd om maatregelen te nemen. Dat moet eigenlijk niet mogen. Maar goed, als een raket begon FC Utrecht aan de tweede helft. Binnen een kwartier stond het 1 – 2. De FC Utrecht-supporters werden gek. Ook de fans die tussen de Servette fans zaten. Top gedaan allemaal.

FC Utrecht bleef de tweede helft zoals we ze graag zien. De 1 – 3 was dan ook verdiend. Een fantastische uitslag. Het feest na het laatste fluitsignaal barstte weer los. De synergie tussen alles wat FC Utrecht is, kwam los. Een traantje hier en daar. Jans liet de gehele staf naar ‘t uitvak komen. Ook Jacob Mulenga. 2000 handen de lucht in. Ook Frans van Seumeren deed mee met zijn gevolg vanaf de hoofdtribune. Weer machtig mooi om te zien en mee te maken.

Aanstaande donderdag mogen we het afmaken. Dan volgt IJsland of Bosnië. Sportief ga ik voor IJsland. Reis technisch Bosnië. Maar beiden zijn te doen voor FC Utrecht. En ja, eerst maar afwachten hoe het zondag gaat. Heracles thuis. Dan Servette thuis op donderdag. Wel jammer dat volgens wat supporters de fans van Servette na afloop de confrontatie zochten met de fans van FC Utrecht.

De komende dagen mag Jans de puntjes op de i gaan zetten. Het zijn forse tijden voor de organisatie. Maar ik zie dat het beter en beter gaat. Ook daar maakt de club stappen. Zeker de mensen die zich bezighouden met supporterszaken en zich ook midden in de supportersgroepen begeven. Mooi om te zien en complimenten daarvoor.