Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het is een goed stel hoor’

Wie herinnert de woorden niet. Nederlands elftal München 1988. Commentator Theo Reitsma sprak de legendarische woorden. Nederland Europees kampioen. Niet dat u gaat denken dat FC Utrecht de finale van de Europa League gaat winnen, maar we zitten wel op een heel goede weg.
De wedstrijd tegen Servette in de Galgenwaard mocht geen probleem zijn. Kijkend naar het bezoekersvak, hadden de Zwitsers er geen vertrouwen in. Slechts 250 hadden de moeite genomen. In Zwitserland waren 2000 supporters uit Utrecht. Ook opvallend: enkele tientallen Servette-fans hadden zich afgescheiden van de andere fans. Enige navraag gaf duidelijkheid. Onderlinge forse meningsverschillen.
We gingen er goed voor zitten. De uitverkochte Galgenwaard, maakte er weer een geweldige sfeer van. FC Utrecht gaf vanaf minuut 1 gas. In de spits Ohio. Hij speelde een ongelukkige wedstrijd. Servette deed goed mee. Als we maar niet op 0 – 1 komen. Inmiddels begon het gele kaarten te regenen. En gelukkig, ook de 1 – 0 door Blake. Na minuten varen, bleek er hands gemaakt te zijn.
De tekst loopt door onder de foto.
Rusten met 0 – 0. Laat de zon in je hart van René Schuurmans. De Zwitsers zouden wel uit een ander vaatje moeten tappen om het tij te keren. Ze waren niet bij machten. Jensen wel. Feest in de Galgenwaard. Dat kon niet meer mis gaan. Diverse wissels waaronder Ohio. Het geel blijft regenen. Net als de tweede goal van Jensen. Hij heeft de smaak te pakken.
Engwanda in al zijn ijver iets te fanatiek. Hopen dat Barkas de penalty weet te stoppen. Helaas, 2 – 1. Inmiddels sluipen de berichten binnen dat het Mostar gaat worden. De ‘Revanchewedstrijd’. Het was na afloop feest op de tribunes. Wederom een jong ventje op het veld. Dit keer geen Ohio, maar een steward die het ventje wegbegeleidde. Wij hielden ons bezig met het boeken van de reis en het hotel. Tevens de huurauto. We hebben de zaak rond. Nu ook FC Utrecht nog.
De belangstelling zal fors zijn. Het zou mij niet verbazen als tegen de 1000 fans de reis naar Mostar maken. Het zijn drukke tijden voor de club en zijn fans. De pijntjes in de selectie nemen toe. Maar goed dat er een brede selectie is. Wel doet de spitspositie ons de wenkbrauwen fronsen. Zondag Sparta uit. FC Utrecht 6 uit 2?
