Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het is een goed stel hoor’

Wie herinnert de woorden niet. Nederlands elftal München 1988. Commentator Theo Reitsma sprak de legendarische woorden. Nederland Europees kampioen. Niet dat u gaat denken dat FC Utrecht de finale van de Europa League gaat winnen, maar we zitten wel op een heel goede weg.

De wedstrijd tegen Servette in de Galgenwaard mocht geen probleem zijn. Kijkend naar het bezoekersvak, hadden de Zwitsers er geen vertrouwen in. Slechts 250 hadden de moeite genomen. In Zwitserland waren 2000 supporters uit Utrecht. Ook opvallend: enkele tientallen Servette-fans hadden zich afgescheiden van de andere fans. Enige navraag gaf duidelijkheid. Onderlinge forse meningsverschillen.

We gingen er goed voor zitten. De uitverkochte Galgenwaard, maakte er weer een geweldige sfeer van. FC Utrecht gaf vanaf minuut 1 gas. In de spits Ohio. Hij speelde een ongelukkige wedstrijd. Servette deed goed mee. Als we maar niet op 0 – 1 komen. Inmiddels begon het gele kaarten te regenen. En gelukkig, ook de 1 – 0 door Blake. Na minuten varen, bleek er hands gemaakt te zijn.